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西電東送 寧夏破6000億千瓦時

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
寧夏西電東送，累計外送電量突破6000億千瓦時。圖為航拍相關直流輸變電工程站點。（中新社）
寧夏西電東送，累計外送電量突破6000億千瓦時。圖為航拍相關直流輸變電工程站點。（中新社）

根據寧夏回族自治區發展和改革委員會消息，自2011年開啟「西電東送」以來，截至目前，寧夏已累計向華北、華東、華中等地區外送電量達到6002億千瓦時，突破6000億千瓦時大關。

中新社報導，據測算，6000億千瓦時電量相當於就地轉化近2.4億噸標準煤，減排59820萬噸二氧化碳、16320萬噸碳粉塵、900萬噸氮氧化物，環保效益和社會效益非常顯著。

寧夏是西電東送的重要基地，同時也是大陸官方確定的首個新能源綜合示範區。近年來，寧夏利用「省間互濟」方式將寧夏「風光火」通過特高壓工程打捆進行外送，新能源電力外送規模逐年增長，實現了由輸「火」電向輸「綠」電的轉變，把寧夏的清潔能源送向全大陸，在支援華北華東地區用電的同時，推動寧夏能源優勢向經濟優勢轉化，也為推動新型能源體系建設、推動大陸能源高質量發展貢獻了寧夏智慧和寧夏方案。 　　

十餘年間，寧夏為保障華北、華東地區電力需求發揮了積極作用，為寧夏當地創造各類經濟效益超1300億元人民幣，增加就業崗位5萬多個，加快了寧夏資源優勢向經濟優勢的轉變。 　　

寧夏不斷發揮「小省區、強電網、大送端」優勢，依託大陸統一電力市場，外送電範圍由最初山東、浙江擴展至上海、重慶、湖北等十幾個省分，外送電量連續6年實現百億級階梯式增長。

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