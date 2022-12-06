台灣製茶師：茶文化讓兩岸共振共鳴

「茶文化是中華文化不可或缺的精華，今天的製茶技藝既有千年歷史傳承積澱，又有不斷的探索創新。」台灣製茶師左如玉說，兩岸茶文化一脈相承也各有所長，對於茶的喜愛，讓兩岸民眾共振共鳴，彼此親近。

中新社報導，「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」近日列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。彼時，左如玉剛剛在台中的有機茶園用杭菊窨了一批茶葉，正在琢磨「一批冬片過些天就可採收，做什麼茶好呢？」聽聞申遺成功消息，電話那頭的她非常高興地說：「茶文化歷史悠久，是人類共同的財富，我們自豪，更應用心傳承。」

左如玉出生在台灣苗栗縣的製茶世家，家中四代做東方美人茶，她在傳承製茶技藝的過程中不斷創新，以「適茶適種、適茶適做」的理念，將6大茶系製作技術融會貫通，20多年來創作了逾百種茶品。

兩百多年前，從大陸移居台灣的閩粵居民，將茶樹種子、製茶技藝和飲茶習俗帶到台灣，台灣烏龍茶、包種茶等產製技術都來自福建。清朝後期，茶葉的生產和出口成為台灣北部經濟發展的重要動力。

今天，台灣的凍頂烏龍茶、文山包種茶、東方美人茶等，成為享譽兩岸的名茶，也有愈來愈多的台灣茶人到大陸發展。左如玉則是屬於其中的技術流，她醉心於與茶對話，不斷尋求製茶技術的突破，再無償地傳授給茶農。

每次到大陸，左如玉總是一頭鑽進茶山深處，考察當地環境和製茶工藝，「看到他們有很好的土壤、很好的茶樹，做出的茶卻不夠好、賣不上價，我就很著急。」就這樣，六七年間，左如玉幫廣東潮州的烏崬提升了紅茶品質並創新製作了白茶，用漳平水仙茶做出一餅雙色及帶有台灣高山烏龍茶味的水仙白茶。哪怕新冠疫情導致往返兩岸時間成本極高，她仍堅持在採茶時節趕到茶區。

近些年，左如玉在大陸茶區停留的時間比在台灣還多。為了讓製茶技藝更好地發揮作用，去年1月，她在福州收了8位徒弟，既有大陸青年，也有台灣青年，不到2年時間裡，其中3位憑藉製茶技術獲評縣級非遺傳承人。

「在茶的領域裡，兩岸融合一直在進行，甚至可以說不分彼此。」左如玉說，不論人們身在何處，喝一口茶，天涯若比鄰。茶不僅讓兩岸民眾心有靈犀，也拉近了中外友人的距離，甚至消弭了隔閡。這對世界來說，是很重要的貢獻。