大陸需求不如預期 特斯拉上海廠傳減產20%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊報導，特斯拉上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少20%產量。（路透）
彭博資訊報導，特斯拉上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少20%產量。（路透）

路透和彭博資訊報導，電動車廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少約20%產量，成為中國大陸需求不如預期的最新跡象。

彭博資訊報導，消息人士透露，特斯拉做出這項決定前，已評估過特斯拉在中國大陸市場的近期銷售表現，也說若需求增加，有足夠的彈性可增產。特斯拉的中國大陸發言人拒絕置評。

路透報導指出，預定12月減產的車款是Model Y，產能比11月少20%以上。

據彭博資訊報導，這是特斯拉上海超級工廠首度主動減產，之前減產是因配合上海實施兩個月的防疫封控，或因應供應鏈受擾。不過，即使特斯拉近來降價、消費者購車可獲保險補助等額外獎勵，特斯拉交車期也縮短，但大陸需求依舊下滑，顯示上海超級工廠將年產量提升一倍至約100萬輛後，特斯拉的電動車目前供過於求。

股票研究公司JL Warren Capital集團執行長李君蘅表示，在產能滿載情況下，上海超級工廠每月產量約為8.5萬輛，「若未進一步推出促銷活動，特斯拉大陸市場的12月新訂單將回歸常態的2.5萬輛水準」。她強調，增加的所有產能無法單憑出口吸收。

另有數據顯示，特斯拉上海廠11月交車量創紀錄，說明特斯拉在大陸市場面對競爭激烈，採取激進的行銷策略和促銷活動。中國大陸乘聯會秘書長崔東樹5日表示，特斯拉上海廠上月交付10萬291輛車，幾乎是去年同期5萬2,859輛的兩倍；特斯拉10月交車量為7萬1,704輛。崔東樹預估，特斯拉上海廠2022年總交車量可達75萬輛。

特斯拉在大陸這個全球最大電動車市場面臨的競爭加劇，近來大陸疫情和封控措施不利廣州和成都等大城市的潛在買家前往汽車展售中心。

特斯拉

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