神舟14號著陸 「最後一棒」建功

神舟十四號載人太空船返回艙（簡稱返回艙）4日晚在東風著陸場成功著陸。如果說神舟十四號返回是一場接力賽，那麼著陸反推發動機就是這場接力賽中至關重要的最後一棒「選手」。這也是著陸反推發動機第9次為大陸太空人順利「回家」保駕護航了。

中新社報導，在神舟十四號返回艙著陸的最後一米，位於返回艙底部的4隻著陸反推發動機在10毫秒內同時點火，並以極強的緩衝力幫助返回艙實施軟著陸。

據中國航天科技集團八院動力所方面介紹，其研製的著陸反推發動機一共4個，每隻點火時能產生三噸向上的推力。返回艙著陸時，4個共產生12噸向上的推力，可大幅度降低著陸速度，有效降低返回艙內太空人們承受的衝擊載荷。

作為神舟十四號上最後工作的發動機，著陸反推發動機在點火前經歷發射震動、太空高低溫環境等多種考驗，半年的超長太空待機更是給著陸反推發動機帶來極大挑戰。

為確保產品安全性和可靠性，中國航天科技集團八院動力所針對著陸反推發動機進行了全面的力學和溫度環境試驗考核，以確保著陸反推發動機在儲存、運輸、裝卸、使用過程中的結構完整性和發動機性能的穩定性。

回收著陸是載人航天的最後步驟。作為神舟太空船飛行試驗中的最後一環，著陸反推發動機關係到太空船能否順利著陸。

從1993年開展論證工作至今，中國航天科技集團八院動力所的著陸反推發動機研製團隊已走過29個年頭。29年來，為不斷適應神舟太空船任務的要求，三代上海航天人不斷優化設計、提升著陸反推發動機技術方案的安全性和可靠性，融入大陸載人航太事業成長大潮。