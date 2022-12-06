賀蘭山葡萄酒 大灣區參展

根據寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會消息，12月2日至4日，首屆中國（澳門）國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇主論壇在澳門舉辦。活動期間，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區攜21家酒莊集體亮相，為大灣區帶來一場葡萄酒盛宴。

中新社報導，據悉，本次赴澳門參展的寧夏賀蘭山東麓葡萄酒涵蓋起泡、干紅、干白、桃紅等各種品類葡萄酒產品，重點展示了寧夏賀蘭山東麓的風土優勢、品質優勢和品牌優勢，讓更多的消費者現場瞭解、認識、喜歡寧夏產區葡萄酒。

寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會有關負責人表示，澳門是國際化城市，葡萄酒市場潛力大，消費者需求多樣化。寧夏是生產中高端優質葡萄酒的黃金產區，與澳門消費市場非常契合，期盼依託澳門的市場優勢和消費潛力，有更多合作方共同推動寧夏葡萄酒走向更加廣闊的國際市場。

報導稱，寧夏賀蘭山東麓是業界公認的世界上最適合種植釀酒葡萄和生產高端葡萄酒的黃金地帶之一。截至目前，寧夏釀酒葡萄種植面積達52.5萬畝、占中國大陸的近三分之一，產業綜合產值突破300億元人民幣，產品出口法國、德國、比利時等20多個國家和地區。