職教聯盟南寧成立 解人才難題

「當前柬埔寨社會經濟發展迫切需要大量高素質技能型人才，然而柬埔寨目前的職業教育水平無法滿足勞動力市場需求。我們希望能與廣西及東協開啟共促職業教育提升的新大門。」柬埔寨東南亞大學博士閔安·蘇西近日表示。

中新社報導，廣西國際友城職業教育聯盟日前在南寧成立，吸引中國大陸、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國等11個國的近60所職業院校加入。聯盟成員冀望抱團加強職業教育國際交流合作，共同提高職業教育水平，破解人才供給難題。

作為面向東協開放合作的前沿和窗口，廣西近年來積極深化教育對外開放合作，深入開展以面向東協國家為重點的國際教育交流，與東協各國近200所院校建立合作關係。

《廣西高等職業教育質量年度報告（2022）》顯示，廣西職業院校充分利用自身優勢，與東協各國分享中國大陸職業教育國際化專業標準和優質職業教育資源。2021年，廣西開發並獲得國（境）外採用的專業教學標準45個、課程標準192個。

「我們願意和東協國家共享職業技術技能標準，攜手提升新型城鎮化和基礎設施建設方面人才的培養質量。」廣西建設職業技術學院校長吳昆說，該校制定一批面向東協國家的建設類專業標準、課程標準和雙語教學培訓線上資源。

廣西高職院校聚焦打造東協職業教育合作重鎮，積極對接《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）規則，協同企業「走出去」辦學。2021年廣西高職院校國（境）外辦學點達26個，多所院校達成國（境）外辦學合作意向。

同時，廣西壯族自治區教育廳以建設中國—東協教育開放合作試驗區為契機，深化與東協國家的職業教育合作。廣西率先在東協國家實施「中文+職業技能」項目，做強留學廣西品牌；2021年，面向區內高職院校增設廣西政府東協國家留學生全額獎學金，吸引和鼓勵東協國家青年學子來桂留學。