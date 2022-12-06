南憑高鐵南崇段通車 52分鐘可達

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
南憑高鐵南寧至崇左段正式開通運營。南寧至崇左乘坐火車的通行時間由原來的2小時36分縮短至52分鐘。圖為在崇左南站，民眾拍攝南憑高鐵南崇段首發列車D9688次列車。 中新社
南憑高鐵南寧至崇左段正式開通運營。南寧至崇左乘坐火車的通行時間由原來的2小時36分縮短至52分鐘。圖為在崇左南站，民眾拍攝南憑高鐵南崇段首發列車D9688次列車。 中新社

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，南寧至憑祥高鐵南寧至崇左段（南憑高鐵南崇段）將於5日開通運營，南寧至崇左的旅行時間由原來2小時36分縮短至52分鐘。

中新社報導，南寧至憑祥高鐵位於廣西壯族自治區西南部，連接首府南寧市與中越邊境口岸城市憑祥市，全長201公里，分南寧至崇左、崇左至憑祥兩段建設，其中崇左至憑祥段正在建設中。 　　

本次開通運營的南寧至憑祥高鐵南寧至崇左段全長121公里，途經南寧市、崇左市，2018年12月開工建設，設計時速250公里，共設南寧、吳圩機場、扶綏南、渠舊南、崇左南5座車站，其中南寧站為既有車站，渠舊南站為預留車站，其他為新建車站。開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車5對，南寧站到吳圩機場站15分鐘可達，南寧站至崇左南站52分鐘可達。 　　開通運營前，鐵路部門組織相關單位對南憑高鐵南崇段各專業設備進行了聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行了綜合優化調整。目前，該項目完全滿足高速鐵路安全、穩定運營要求，具備開通運營條件。

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