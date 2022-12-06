中老鐵路通車一年 水果免換車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據昆明海關消息，中老（中國大陸和寮國）鐵路通車運營一年來，進出口貨運總量達192.68萬噸、貨值達132.91億元（人民幣，下同）。12月3日，首批直接通過磨憨鐵路口岸進境的水果完成海關監管工作發往中國大陸境內，口岸整體功能得到進一步提升。

中新社報導，中老鐵路北起大陸昆明、南連寮國萬象，全長1035公里，於2021年12月3日正式開通運營，是一帶一路倡議的標誌性工程。通車運營一年以來，中老鐵路國際貨運量值持續攀升，截至2022年12月2日，經昆明海關監管驗放的進出口貨運總量達192.68萬噸、貨值達132.91億元。

中老鐵路連通的寮國，以及泰國、越南等東南亞國家盛產熱帶水果，中國大陸是這些水果最大的市場之一。以往，水果等產品從雲南磨憨入境，主要採用公鐵聯運模式，從磨憨公路口岸入境實施海關監管後再重新裝車，由鐵路列車發往全大陸。2022年11月30日，磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地通過驗收並投入使用，可實現進境水果全程鐵路運輸，通關時間大幅壓縮。 　　

12月3日，隨著滿載寮國香蕉、泰國榴槤和龍眼的中老鐵路國際貨物列車緩緩駛離磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地，首批直接通過磨憨鐵路口岸進境的水果順利通關發往大陸。作為中老鐵路的重要樞紐，磨憨鐵路口岸整體功能得到進一步提升。

磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地建設有進口水果查驗平台、檢疫處理區、冷處理室、技術用房等功能區，配備有1802平方公尺的水果查驗平台及2683.9立方公尺的水果冷藏庫。

昆明海關所屬猛臘海關副關長鄧永振介紹，指定監管場地可對特定進境高風險動植物及其產品實施查驗、檢驗、檢疫，能有效防範動植物疫病疫情傳入風險，保障生物安全。

未來，隨著磨憨鐵路口岸進境糧食、冰鮮水產品指定監管場地陸續建成並通過驗收投入使用，結合周邊國家農食產品檢疫准入的推進，來自寮國、泰國等東協國家的優質農食產品將藉助中老鐵路安全快速銷往大陸市場甚至轉口到海外，中老鐵路也將成為中國大陸與東協國家互補性產品進出口的新幹線。

延伸閱讀

羅東林業文化園區添新亮點 「林鐵館」訴說太平山林業史

美聯邦參院通過加薪防鐵路罷工案 增加帶薪病假遭否決

中歐班列東通道 突破2萬列

鐵路罷工在即恐日損20億 美國會速立法干預、眾院30日投票表決

相關新聞

神舟14號著陸 「最後一棒」建功

神舟十四號載人太空船返回艙（簡稱返回艙）4日晚在東風著陸場成功著陸。如果說神舟十四號返回是一場接力賽，那麼著陸反推發動機...

職教聯盟南寧成立 解人才難題

「當前柬埔寨社會經濟發展迫切需要大量高素質技能型人才，然而柬埔寨目前的職業教育水平無法滿足勞動力市場需求。我們希望能與廣...

南憑高鐵南崇段通車 52分鐘可達

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，南寧至憑祥高鐵南寧至崇左段（南憑高鐵南崇段）將於5日開通運營，南寧至崇左的...

中老鐵路通車一年 水果免換車

根據昆明海關消息，中老（中國大陸和寮國）鐵路通車運營一年來，進出口貨運總量達192.68萬噸、貨值達132.91億元（人...

賀蘭山葡萄酒 大灣區參展

根據寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會消息，12月2日至4日，首屆中國（澳門）國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇主論...

特斯拉上海工廠將大幅減產？ 官方回「不實消息」

有消息稱，由於電動汽車的國內需求沒有達到特斯拉預期，該公司計劃降低其上海工廠的產能。特斯拉中國有關人士回應媒體稱，經過內部確認，可以明確上述關於減產的說法均不屬實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。