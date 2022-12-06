中老鐵路通車一年 水果免換車

根據昆明海關消息，中老（中國大陸和寮國）鐵路通車運營一年來，進出口貨運總量達192.68萬噸、貨值達132.91億元（人民幣，下同）。12月3日，首批直接通過磨憨鐵路口岸進境的水果完成海關監管工作發往中國大陸境內，口岸整體功能得到進一步提升。

中新社報導，中老鐵路北起大陸昆明、南連寮國萬象，全長1035公里，於2021年12月3日正式開通運營，是一帶一路倡議的標誌性工程。通車運營一年以來，中老鐵路國際貨運量值持續攀升，截至2022年12月2日，經昆明海關監管驗放的進出口貨運總量達192.68萬噸、貨值達132.91億元。

中老鐵路連通的寮國，以及泰國、越南等東南亞國家盛產熱帶水果，中國大陸是這些水果最大的市場之一。以往，水果等產品從雲南磨憨入境，主要採用公鐵聯運模式，從磨憨公路口岸入境實施海關監管後再重新裝車，由鐵路列車發往全大陸。2022年11月30日，磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地通過驗收並投入使用，可實現進境水果全程鐵路運輸，通關時間大幅壓縮。

12月3日，隨著滿載寮國香蕉、泰國榴槤和龍眼的中老鐵路國際貨物列車緩緩駛離磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地，首批直接通過磨憨鐵路口岸進境的水果順利通關發往大陸。作為中老鐵路的重要樞紐，磨憨鐵路口岸整體功能得到進一步提升。

磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地建設有進口水果查驗平台、檢疫處理區、冷處理室、技術用房等功能區，配備有1802平方公尺的水果查驗平台及2683.9立方公尺的水果冷藏庫。

昆明海關所屬猛臘海關副關長鄧永振介紹，指定監管場地可對特定進境高風險動植物及其產品實施查驗、檢驗、檢疫，能有效防範動植物疫病疫情傳入風險，保障生物安全。

未來，隨著磨憨鐵路口岸進境糧食、冰鮮水產品指定監管場地陸續建成並通過驗收投入使用，結合周邊國家農食產品檢疫准入的推進，來自寮國、泰國等東協國家的優質農食產品將藉助中老鐵路安全快速銷往大陸市場甚至轉口到海外，中老鐵路也將成為中國大陸與東協國家互補性產品進出口的新幹線。