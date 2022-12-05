講述兩岸發展故事 福建政協助台青了解大陸

2022年「走進政協•台灣青年說」活動日前在福州舉行，旨在搭建一個促進團結、廣泛凝聚共識的重要平台，打造講述「兩岸融合發展故事」，協助台灣青年加深對大陸體制的了解，積極探索海峽兩岸融合發展。

據東南衛視報導，兩岸台青匯聚一堂，體驗政協推動兩岸融合發展的創新。「1997年從台灣來到福州，2005年開始列席福州市政協會議。我想通過親身經歷，說一說對於政協對台商的幫忙」，大陸全國台企聯副會長陳奕廷講述了自己與政協「情緣」，大陸政府對政協履職過程中提出的意見建議，是相當重視的。

來自台灣桃園范姜鋒，不但在廈門打造了大陸民營企業運營規模最大的台灣青年創業基地，還成為首批獲得省級五四青年獎章的台青。 「我和團隊在南平市參與鄉村振興文化項目，親眼見證當地政協通過調研、座談、溝通，逐一找問題、提建議、促共識、找方法，高效推動問題解決。」他要把在大陸的親身經歷傳遞回台灣，讓更多沒有來過大陸的台灣民眾可踏上這片充滿關愛的土地。

福建向金門供水是中共總書記習近平在福建工作期間，親自推動的創舉。來自台灣雲林的吳妘蓁隨父母在泉州生活了22年，正是這一創舉的見證者。 「一條管道，連接兩岸，28公里管線，協商了20年，送水用時2分鐘。」

登陸前忐忑不安，擔心沒有依靠的人；登陸後讓自己發聲，收獲驚喜，台青陳筱婷在福州從事自媒體，從尋找拍攝資源到制定商業計劃、開辦公司，每一步都得到了福州市政協的大力支持。 「對台灣青年的幫扶，細緻又貼心，讓我們快速在大陸發展、融入。希望我的分享能讓更多台胞擁有登陸的勇氣和動力。」

「影片裡是我6歲的兒子，在台灣會館表演《精忠報國》。」福建師範大學台籍教師陳昭志在今年獲聘福州市政協智庫成員，去年和前年受邀列席福州兩會，並與政協委員聯名提交了《發展「四有」好福州，共建閩台第一家園》提案，提案得到了省、市政協的高度重視與採納。

大陸全國政協常委張連起表示，新時代是中華民族大發展大作為的時代，也是兩岸同胞大發展大作為的時代。