特斯拉上海超級工廠11月銷量突破10萬輛

特斯拉中國5日發布的銷量數據顯示，特斯拉上海超級工廠11月交付量突破10萬輛，達到10萬291輛，月增約40%，年增達到89%。累計今年前11個月，特斯拉上海超級工廠交付汽車超過65萬輛。

中新社報導，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，特斯拉上海超級工廠前11月的交付量，遠超過2021年全年交付的48萬4,130輛，預計上海超級工廠今年有望衝刺75萬輛的年銷量。

崔東樹說，市場對新能源汽車持續看好，這不僅是新能源汽車本身的品牌和品質走強，也是配套設施不斷建設、冬季充電焦慮得到緩解帶來的結果，加上「退補」激發的消費，形成了新能源汽車的消費紅火，儘管11月汽車市場的消費整體承壓，但新能源汽車卻「產銷兩旺」，尤其是大型車廠的產銷量遠超過行業平均值。

特斯拉中國表示，目前特斯拉上海超級工廠產業鏈本土化率超過95%，正在助力中國新能源汽車行業構建起世界領先的完善產業結構和強勁消費潛力，加速各項關鍵零部件在內的新能源汽車產業鏈完備發展。環繞著特斯拉上海超級工廠，長三角多地的汽車產業上下游企業加速聚集，特斯拉上海超級工廠近月來「滿電生產」。

「10萬輛」也是中國市場豪華品牌汽車廠商單月交付的新紀錄。據悉，特斯拉上海超級工廠自投產以來，已逐漸成長為特斯拉全球重要的出口中心，而上海超級工廠產能利用率的持續提升，正把更高品質的智能電動產品帶給全球用戶。

此外，特斯拉正不斷完善在中國大陸的充電網絡建設，已構建起由1,400多座超級充電站、9,600個超級充電樁，以及700多座目的地充電站、1,900多個目的地充電樁組成的補能網絡，並先後在拉薩和上海開通光儲充一體化超級充電站，探索本地清潔能源生產與用能的平衡之道。