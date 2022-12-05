陸中央經濟工作會議月中召開 瑞銀：將淡化「動態清零」目標

中共中央經濟工作會議即將於12月中旬召開，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤昨（5）日發布最新報告指，該會議將更加強調穩增長，明確Omicron病毒致病性減弱，淡化「動態清零」目標。

同時，瑞銀認為，這次中央經濟工作會議將強調「科學精準」的防疫管控、並進一步優化防疫政策，繼續增強對房地產行業的支持，著力穩就業和促消費，並加大宏觀政策支持力度。

瑞銀預計大陸政府將維持積極財政政策和支持性貨幣信貸政策的定調。與往年一樣，各項重要政策目標並不會在中央經濟工作會議上公布，而是要在明年3月全國兩會的政府工作報告中披露。

鑒於本輪疫情仍在升溫、而大陸政府調整了防疫政策，瑞銀認為未來一段時間會有更多地區劃為高風險地區、但相關防控措施將更具針對性和更為寬鬆。部分地方政府也在加速調整防疫政策。未來防疫形勢大幅好轉的時間點可能會略早於瑞銀此前預測明年3月之後。

不過，汪濤指出，在今年12月和明年第1季度初，依然存在的部分防疫管控措施會使得大陸消費和服務業活動繼續承壓。出口增長或將隨著全球需求放緩而走弱。在近期政策寬鬆的幫助下，房地產銷售和新開工面積應會在未來幾個月內企穩，而未來兩個季度基建投資或保持穩健增長。

因此，瑞銀預計今年大陸今年第4季和明年第1季GDP增速將保持低迷，瑞銀原本預估今年大陸第4季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險。不過，瑞銀維持2023年GDP增速為4.5％的預測。