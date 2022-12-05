路透：富士康鄭州廠最快12月底全面復產

知情人士稱，受新冠疫情封控和員工抗議事件影響的富士康鄭州廠，預計將於12月底至1月初全面恢復生產。

路透5日報導，富士康鄭州科技園區早前受新冠疫情封控影響，嚴格的防疫措施也引發員工不滿。為應對病毒，許多員工不是處於隔離，就是逃離工廠，這一切重挫蘋果手機在聖誕和元旦假期前的產能。

11月，受員工不滿管理層拖欠薪金發起抗議活動的影響，富士康鄭州廠產能進一步受挫。

分析師稱，富士康組裝全世界七成的蘋果手機，大部分新款iPhone 14 Pro手機產自富士康鄭州廠。

根據報導，知情人士說：「工廠已在陸續聘請新員工，（手機）產能已在逐步恢復中。如果招聘工作進展順利，大約三至四個星期就能恢復全面生產」，指向12月底至1月初時段。