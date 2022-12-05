廣西東協交流 力推應急科技創新

廣西壯族自治區應急管理廳3日介紹，近年來，廣西大力推進中國—東協應急交流合作，在中國—東協應急管理合作基地建設應急管理聯合創新中心，建成若干應急管理重點實驗室，加快應急新技術新產品研發和成果轉化應用，打造應急科技創新生態。

中新社報導，氣候變化加上新冠肺炎疫情，使中國—東協面臨更多的災害挑戰，如何提升區域備災和響應能力，更有效應對風險備受關注。

廣西應急管理廳表示，作為中國大陸唯一與東協陸海相連的省區，廣西發揮區位優勢，推動中國—東協應急合作交流。在不久前印發實施的《廣西應急體系建設十四五規劃》中，廣西提出要依託南寧五象救援訓練基地、廣西消防救援總隊和廣西安全工程職業技術學院等力量，建設服務東協國家的應急管理交流合作平台、應急救援隊伍訓練基地和人才培養基地，為開展與東協各國應急管理合作提供基礎支撐。

目前，廣西已依託中國—東協數位經濟產業園、粵桂合作特別試驗區（梧州）等資源，引入戰略投資者，加快建設服務東協國家的應急產品生產、試驗、認證中心，提供應急物資倉儲、展示、應急救援服務，打造集應急科研創新、交流合作為一體的應急產業體系。

為落實中國—東協災害管理部長級會議有關共識，中國—東協應急管理合作論壇將於12月9日在廣西南寧市舉行。