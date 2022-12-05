疫情影響 陸11月電商物流指數跌

中國物流與採購聯合會3日發佈數據顯示，11月中國電商物流指數為106.6點，比上月回落0.3個點。分析稱，11月受傳統電商購物節刺激，電商物流總業務量和農村業務量均有所上漲，但上漲幅度未能彌補指數在10月的降幅，說明中國大陸電商物流市場恢復進程仍存不確定性。

中新社報導，9個分項指數中，總業務量指數、農村業務量指數、滿意率指數和成本指數上升，履約率指數、人員指數、庫存周轉指數、物流時效指數有所回落，實載率指數與上月持平。

分析稱，受疫情等因素影響，11月電商物流總指數繼續回落，但回落幅度明顯收窄。11月總指數回落主要來自於供給端，受疫情影響，快遞流通受阻，大部分供給端分項指數均未能實現上漲，其中物流時效和履約率指數降幅較大。

11月，電商物流總業務量指數為116.9點，比上月提高0.3個點；農村電商物流業務量指數為118.2點，比上月提高1.4個點。11月，滿意率指數實現3個月連續上漲，達到98.2點，接近2月98.4的年內高點。實載率指數保持不變，繼續維持年內新高。履約率指數由升轉降，庫存周轉指數、物流時效指數、人員指數連續兩個月回落。成本指數相比上月提高0.4個點。

分析認為，後期來看，疫情防控政策調整是電商物流市場恢復的積極因素，但線上消費需求在11月集中釋放後，12月電商物流指數仍有較大不確定性。