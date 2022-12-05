東方宏華石油鑽機 打進卡達

來自東方電氣集團所屬東方宏華公司的消息，日前，由該企業製造的拳頭產品50DBS石油鑽機，已經來到卡達市場，助力當地鑽井項目。

東方宏華位於四川省德陽市。據企業相關負責人介紹，該成套鑽機銷售給泰國鑽井承包商Elite公司，用於其在泰國國家石油公司的鑽井項目，並以良好的品質和性能獲得用戶好評。2020年底，Elite公司擊敗競爭對手進軍中東市場，攻下卡達重大鑽井項目。由於宏華鑽機工作可靠、運移方便、運行經濟、配置完善，Elite公司選擇將該套鑽機整體搬至卡達進行鑽機作業。

據悉，該油田區塊的最終用戶是卡達國家能源公司（Qatar Energy，簡稱QE），也是本屆世界盃最高層級的贊助商，其前身是卡達國家石油公司。作為國際知名能源公司，QE對鑽井作業及鑽機驗收有著超高標準，這也是宏華鑽機第一次進入卡達作業。據介紹，50DBS鑽機具有超2000HP（馬力）的提升能力，可實現快速搬運、安裝、開鑽，適應性極強。

與歐美產品相比，宏華鑽機性價比高、交貨期短、品質好，而且能夠滿足定制化需求，被客戶譽為大陸最優秀的鑽機製造商之一。