世界盃足賽球隊帽子「中國智造」

2022年卡達世界盃32支參賽隊及9支國家隊的創意帽子，均來自「中國智造」。而完成這個「帽子戲法」的，正是剛剛在北京天橋演藝產業園區落戶的北京曝光雲文化科技有限公司及其背後的母公司。

世界盃各隊隊員和工作人員所戴的帽子，是吸睛程度僅次於球衣的文創衍生品。然而這匯聚了多種顏色、圖案和文字，別具一格的帽子，卻找不到合適的製造商。「文創產品不僅是視覺設計上吸引人，它們對做工、做法、材質也有很高要求。」北京曝光雲文化科技有限公司、廈門曝光科技有限公司總經理兼創始人阮惠君說。

阮惠君介紹，世界盃球隊的每一頂帽子上，都有阿拉伯語的「2022年卡達世界盃」字樣。這句話較長，且會橫跨帽子正面中縫。考慮到整句話的完整性，她要能保證在拼縫中把刺繡接連不斷地繡出來，且字體依然準確優美。「再者，針眼的密度、排布、高低幅度不同，帶來的氣質也不同。我們的繡法讓平面圖表達出立體效果，傳達出一種力量感，更符合世界盃精神。」

打樣過程中，她又發現原本的設計在工法、色彩等細節上，還需要結合「中國智造」做一些工藝優化設計和技術處理。這些小問題解決後，一頂立體、豐滿的世界盃球隊帽子就誕生了。

阮惠君也借助此次「中國智造」的輸出更深刻意識到，創意驅動文化產業發展。11月2日，廈門曝光科技有限公司核心業務北上來京，正式拿到北京公司營業執照。阮惠君表示：「北京是全球文化名城，文化資源豐沃，尤其是數位文化產業大有機會。我們把母體公司核心業務遷移到了北京，是希望借助北京良好的文化科技生態環境，把數位技術融入文化產業傳承與發展中，做出更多優秀的作品及文化衍生產品，把古老東方的嶄新魅力傳遞到全世界，推動中國文化出海。」