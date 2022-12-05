快訊

世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

陸明年經濟成長 IEF估近3%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

國際金融論壇（IFF）2022全球年會於12月2日至4日以線上會議的方式舉行，會上發布的《IFF2022年全球金融與發展報告》認為，在多重因素衝擊下，2022年全球經濟增長已顯著放緩，2023年全球經濟仍將繼續疲軟，預測2023年全球經濟增長將為2.8%。

中新社報導，IFF學術委員、武漢大學經濟與管理學院院長宋敏稱，2022年影響全球經濟的要素主要有三個：全球性的通膨、仍然存在的疫情、地緣政治不穩定因素。

報告稱，儘管明年疫情對經濟和社會的影響可能進一步得到緩解，但發達國家為控制通膨而採取的貨幣緊縮政策將進一步削弱其經濟增長動力，而全球金融狀況的收緊將限制許多發展中國家復甦的步伐。在此背景下，預期2023年全球經濟增長2.8%，發達經濟體增長1.2%，發展中國家增長3.9%。

對於中國大陸經濟，報告分析認為，隨著疫情防控政策進入新的階段，大陸經濟將自2022年底恢復上行趨勢。

2023年，大陸社會生活將逐步恢復正常，經濟發展有望接近3%的增長水平。除大陸外，印度經濟發展將保持平穩，前景相對樂觀。

在報告中，IFF對全球經濟發展提出一些政策建議。例如，為了實現全球經濟軟著陸，主要經濟體央行應該確保貨幣緊縮政策適度，不要過於激進；發展中國家經濟體應該繼續加強基本面，減少應對外部衝擊的脆弱性等。

疫情 通膨

延伸閱讀

蔡總統開會檢討敗選 國民黨：別再將問題推給大陸認知作戰

江澤民追悼大會6日舉行 大陸股匯市暫停交易3分鐘

影／大陸新一波疫情是否影響小三通？ 蘇貞昌：謹慎因應

中國防控漸鬆 專家：降低致病率重於清零

相關新聞

華為校園徵才傳喊卡 外界解讀裁員前兆

今年等著參加華為2023屆校園招募的大學生們最近感受到陣陣寒氣，有不少大學生面試者稱，華為暫緩今年的校園招募，多地有多個...

陸地產老闆紛紛辭職 今年來近50家房企董事長離任

據每日經濟新聞不完全統計，今年以來大陸已有近50家房企董事長離任。多位業內專家表示，房企董事長頻繁更迭現象確實引人注目，...

陸明年經濟成長 IEF估近3%

國際金融論壇（IFF）2022全球年會於12月2日至4日以線上會議的方式舉行，會上發布的《IFF2022年全球金融與發展...

疫情影響 陸11月電商物流指數跌

中國物流與採購聯合會3日發佈數據顯示，11月中國電商物流指數為106.6點，比上月回落0.3個點。分析稱，11月受傳統電...

廣西東協交流 力推應急科技創新

廣西壯族自治區應急管理廳3日介紹，近年來，廣西大力推進中國—東協應急交流合作，在中國—東協應急管理合作基地建設應急管理聯...

山東巨野蔥蒜 做起跨國大買賣

雖已時至隆冬，山東省菏澤市巨野縣大謝集鎮的青山大蒜種植專業合作社4000平方公尺大蒜加工車間（廠房）內繁忙依舊，一百多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。