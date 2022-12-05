陸明年經濟成長 IEF估近3%

國際金融論壇（IFF）2022全球年會於12月2日至4日以線上會議的方式舉行，會上發布的《IFF2022年全球金融與發展報告》認為，在多重因素衝擊下，2022年全球經濟增長已顯著放緩，2023年全球經濟仍將繼續疲軟，預測2023年全球經濟增長將為2.8%。

中新社報導，IFF學術委員、武漢大學經濟與管理學院院長宋敏稱，2022年影響全球經濟的要素主要有三個：全球性的通膨、仍然存在的疫情、地緣政治不穩定因素。

報告稱，儘管明年疫情對經濟和社會的影響可能進一步得到緩解，但發達國家為控制通膨而採取的貨幣緊縮政策將進一步削弱其經濟增長動力，而全球金融狀況的收緊將限制許多發展中國家復甦的步伐。在此背景下，預期2023年全球經濟增長2.8%，發達經濟體增長1.2%，發展中國家增長3.9%。

對於中國大陸經濟，報告分析認為，隨著疫情防控政策進入新的階段，大陸經濟將自2022年底恢復上行趨勢。

2023年，大陸社會生活將逐步恢復正常，經濟發展有望接近3%的增長水平。除大陸外，印度經濟發展將保持平穩，前景相對樂觀。

在報告中，IFF對全球經濟發展提出一些政策建議。例如，為了實現全球經濟軟著陸，主要經濟體央行應該確保貨幣緊縮政策適度，不要過於激進；發展中國家經濟體應該繼續加強基本面，減少應對外部衝擊的脆弱性等。