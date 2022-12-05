山東巨野蔥蒜 做起跨國大買賣

雖已時至隆冬，山東省菏澤市巨野縣大謝集鎮的青山大蒜種植專業合作社4000平方公尺大蒜加工車間（廠房）內繁忙依舊，一百多名工人正在加工分裝一批出口加拿大的大蒜。

中新社報導，「這個訂單來自山東佳農國際貿易有限公司，後續還有發往荷蘭的訂單，估計要一直忙到春節。」正在車間查看加工進度的青山大蒜種植專業合作社理事長馮建坡介紹說。

山東佳農國際貿易有限公司是巨野縣一家「農字號」外向型企業，依託該企業，當地發展大蒜區域化基地35萬畝，年產大蒜50萬噸。「巨野大蒜」還相繼通過山東省無公害農產品認證、中國綠色食品認證，已飄洋過海走向世界，成為國際品牌。

作為供應商，青山大蒜種植專業合作社與佳農合作已近20年。「依靠佳農的品牌、渠道和當地大蒜優越品質，巨野的大蒜能比其他地方每斤多賣5分錢（人民幣，下同），蒜農得到了實實在在的實惠。」馮建坡說。

據山東佳農國際貿易有限公司總經理姚輝寬介紹，像馮建坡這樣的大蒜供應商，僅在巨野縣大謝集鎮就有20多個。「山東佳農大蒜出口量連續15年在業內位居全大陸第一，每年從巨野出口大蒜達30多萬噸，全縣從事大蒜生產加工儲藏出口人員5萬多人，每年支付大蒜加工費3億餘元。」

與佳農經銷模式不同，巨野縣育財源農產品有限公司依靠科學精準的分類分級種銷模式，讓巨野的小圓蔥也做成了跨國大買賣。

12月3日，在巨野縣核桃園鎮育財源農產品有限公司生產加工車間裡，工人正忙著將新鮮的圓蔥剝皮分類，統一包裝後銷往國內外生鮮市場。

「這批圓蔥訂單是通過電商聯系發往泰國，差不多有1000多噸。到12月上旬銷售量能達到2000噸到3000噸。」育財源農產品有限公司總經理孟令濤介紹說。2022年巨野縣圓蔥種植面積發展到2萬畝，成為山東省重要的圓蔥種植基地。

在「農字號」外向型企業的帶動下，菏澤巨野縣現已建成大蒜、圓蔥等特色農業種植基地40多萬畝。2021年，山東省農產品出口人民幣1238.4億元，佔大陸農產品出口總值的22.7%。