中國前首富許家印遭逼債墜樓？恒大發布相片駁斥傳聞

因房地產市場低迷而陷入財務危機的大陸知名地產商恒大集團，近來負面消息不斷。2日網上更瘋傳，集團董事局主席、曾經的中國首富許家印，在債主逼債下墜樓的消息。對此，恒大集團官網發布新聞稿稱，許家印2日晚間7時召開「保交樓專題會」，新聞稿並附上相片和影音間接駁斥外界傳言。

新聞稿稱，許家印在專題會上說，「今年1至11月，恒大集團實現交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月份必須保質保量完成交樓4.4萬套。這個月還剩29天，時間緊、任務重，恒大全體員工要堅定不移地履行我們的主體責任，永不放棄地努力拚搏，確保完成全年交樓任務。」

中新社旗下財經媒體《中新經緯》表示，「這位前中國首富，此前曾活躍於各種公眾場合，隨著恒大陷入流動性危機，外界基本只能通過恒大官網來窺探他的動態。而他今年只在恒大系官網出現過五次。」

報導稱，許家印墜樓的消息，2日上午就開始流傳，最開始並沒有人在意。一個地產行業群聊裡有人發話說：「信這種消息的人要有多蠢！」

「但是，一遍遍的傳播、一次次的分享，讓這件事被敘述得繪聲繪色。再加上計劃於2日召開的恒大月度工作會議臨時取消，讓這件事越來越像真的了。」

《中新經緯》稱，恒大最開始沒打算正式闢謠。最後還是透過公布前述新聞稿，並特意發布許家印一段時長59秒的講話影音，證明「他一切正常」。

不過恒大集團目前仍面臨沈重的財務壓力。恒大的半年報顯示，集團目前負債總額近人民幣1.97兆元。鳳凰網指出，恒大的債務之巨，堪比一國GDP。

以芬蘭為例，其2020年GDP總額為人民幣1.87兆元，還比恒大的債務略少。紐西蘭、墨西哥等國的GDP更遠遠小於恒大的債務。若以大陸國內來看，恒大的債務已相當於海南省三年的GDP總額。