海基會代董許勝雄：大陸「快封快解」對台商具很大紓解

大陸防疫政策近期出現鬆動跡象，海基會代理董事長許勝雄指出，大陸官方推出的「快封快解」，對台商具「很大紓解」，是好事。

海基會2日舉行第11屆董監事第7次聯席會議，許勝雄出席會議前接受媒體訪問時提到，中國大陸是台商布局很重要的一個地方，大陸如果對封控政策做修正，「我想對於廠商在生產體系、人員流動、物品輸配，會比較容易處理」。他解釋，如果時間拖長了，就會有零組件整套供貨問題，而大陸官方已提出「快封快解」，如果很快時間處理封城或者封道路，「這會對台商在整個生產體系，有很大紓解，這是好事」。

許勝雄並針對中共前總書記江澤民逝世指出，江本身當時也是促成「辜汪會談」很重要拍板的人，兩岸因此有很多合作跟協商空間，「這都是好的」。他強調，不管怎麼樣，兩岸往和平穩定方向邁進，大家努力提出能夠讓兩岸往一個比較好方向來發展，「這都是兩岸要去做的」。他還表示，全球已經面臨很嚴苛環境條件，有很多灰犀牛、黑天鵝，兩岸之間包括政府、社會、企業都面臨很多挑戰，「實際上真的沒有餘力去處理、去浪費不必要的時間跟資源」。

在會議開始時，許勝雄發表致詞提到，海基會一直很關心台商朋友長期在中國大陸經商生產動態，近期也看到大陸推出不少經濟政策，包括供銷社、國營食堂等，「加深外界對於中國經濟向左轉疑慮」。他還分析，中國大陸也看到美國與其的衝突可能會長期化、常態化，所以其經濟有「內循環」趨向，「但台商又是以出口為導向，所以台商朋友在大陸經營會面臨辛苦，步伐或策略需要調適跟因應」。

針對「白紙運動」，許勝雄指出，大陸防疫封控措施，當然對大陸人民產生極大心理跟生存上的壓力，這次示威範圍或人數，也反映當地人民對於封壓不滿情緒，「至於台商朋友，我們會多給他們關心。海基會會作為台商跟台灣同胞在大陸最好的後盾」。許勝雄強調，期待大陸在疫情有效控制下能夠逐漸恢復兩岸交流，使兩岸民眾權益獲得更周全保障。