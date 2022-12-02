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恒大造車陷停工減員風波 恒馳汽車回應

集微網／ 集微網

集微網消息，繼被爆出天津工廠計劃裁員60%後，恒馳汽車再陷停工欠薪風波。全國多地多家恒馳展厛銷售人員爆料，自己於近期被告知將停工停薪。對此，據証券日報報道，恒馳汽車相關人士表示，本次優化淘汰整體比例為10%，部分業務條線或高於此數，另有25%員工停薪留職1至3個月。

該人士表示：「此前恒馳汽車人員架搆是按同步研發9款車型配置的，但由於當下疫情及市場原因，公司進行戰略調整，降本增效。」

集微網昨日消息報道，除了大面積停工外，恒馳也出現了全國範圍的大規模欠薪。有知情人士表示，大部分地區的恒馳展厛停發了10月與11月份薪資，南方部分地區更是從9月開始就沒再發過工資，員工墊付資金報銷也一並停止。

據悉，恒馳5於去年12月30日實現首車下線，7月6日開啓全球預售，不到15天訂單超3.7萬輛，9月16日正式量產，10月正式開啓交付，首批交付100台。另外恒馳5的交付將分兩批進行——前一萬輛恒馳5的交車期為今年10月1日至2023年3月31日，按照“大定”的支付順序交付；一萬輛後的恒馳5將從2023年4月1日起按照支付定金的順序安排交付。

（校對/王雲朗）

疫情 薪資

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