聽新聞
test
0:00 / 0:00

本次超43萬輛！一周內特斯拉兩次備案召回計劃

集微網／ 集微網

集微網消息，據國家市場監督管理總局信息顯示，特斯拉日前向國家市場監督管理總侷備案了召回計劃，即日召回部分國產Model 3（142277輛）和Model Y（292855輛）電動汽車，共計435132輛，這是一周內特斯拉第二次備案的召回計劃。

上周五，特斯拉公佈將在中國召回80561輛在2013年-2022年生產的國產和進口汽車，原因是軟件和安全帶存在安全隱患。

據悉，本次特斯拉召回的是生產日期在2020年12月27日至2022年11月7日期間的部分國產Model 3電動汽車，共計142277輛和生產日期在2021年1月1日至2022年11月11日期間的部分國產Model Y電動汽車，共計292855輛。總計召回435132輛。主要原因是受軟件缺陷影響，可能導致汽車尾燈出現不亮的問題，從而存在安全隱患。特斯拉將遠程發佈軟件以臨時解決問題。


特斯拉 電動汽車

延伸閱讀

八大民生新聞 獲「消費者權益報導獎」特優獎

競爭對手力推平價電動車　特斯拉在美國市占率逐漸流失！

命運的安排？中國MG6高速擦撞Model 3 車尾竟貼嘲諷特斯拉標語！

台灣電動馬達之光！富田電機繼特斯拉之後換Mazda找上門合作

相關新聞

本次超43萬輛！一周內特斯拉兩次備案召回計劃

據國家市場監督管理總局信息顯示，特斯拉日前向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，即日召回部分國產Model 3（142277輛）和Model Y（292855輛）電動汽車，共計435132輛，這是一周內特斯拉第二次備案的召回計劃。

恒馳汽車銷售大規模停工欠薪 多地業務停擺

據界面新聞報導，日前，全國多地多家恒馳展厛銷售人員爆料，自己於近期被告知將停工停薪。相關人員還表示，此前恒馳已拖欠其薪資長達數月。這是繼被爆出天津工廠計劃裁員60%後，恒馳汽車再陷停工欠薪風波。

海峽鄉創生活節 福州登場

為促進兩岸青年交流，第十屆海峽青年節集中活動十二月一日至五日在福建福州舉辦。其中，以鄉村振興為主軸的全新活動「海峽鄉創生...

美投資公司 大幅下調本季度iPhone預期銷量

據路透社報導，美國派傑投資公司（Piper Sandler）的分析師日前下調了蘋果本季度（截止12月）的營收和iPhone銷量預期，季度營收從1273億美元下調至1190美元，下調幅度約7%，iPhone的銷量預期從8300萬部下調至7400萬部，下調幅度約11%。

汪小菲暴走鬧劇意外捧紅代工廠阿寬食品 準備衝刺上市

汪小菲暴走連續劇欲罷不能，張蘭更忙著蹭熱度直播賣酸辣粉，吸引在線觀看人數突破十萬，位居抖音「食遍天下榜」第一名。巨大的流量之下，酸辣粉的銷量暴增，銷售額一舉超逾人民幣6,000萬（約新台幣），賣到斷貨。

陸商業養老金壓軸面世 4家機構、北京等10省市先行試點一年

大陸商業養老金1日壓軸面世，被大陸官方稱為第三支柱的養老金融創新試點各類產品已全部推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。