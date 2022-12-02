本次超43萬輛！一周內特斯拉兩次備案召回計劃

集微網消息，據國家市場監督管理總局信息顯示，特斯拉日前向國家市場監督管理總侷備案了召回計劃，即日召回部分國產Model 3（142277輛）和Model Y（292855輛）電動汽車，共計435132輛，這是一周內特斯拉第二次備案的召回計劃。

上周五，特斯拉公佈將在中國召回80561輛在2013年-2022年生產的國產和進口汽車，原因是軟件和安全帶存在安全隱患。

據悉，本次特斯拉召回的是生產日期在2020年12月27日至2022年11月7日期間的部分國產Model 3電動汽車，共計142277輛和生產日期在2021年1月1日至2022年11月11日期間的部分國產Model Y電動汽車，共計292855輛。總計召回435132輛。主要原因是受軟件缺陷影響，可能導致汽車尾燈出現不亮的問題，從而存在安全隱患。特斯拉將遠程發佈軟件以臨時解決問題。



