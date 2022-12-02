美投資公司 大幅下調本季度iPhone預期銷量
據路透社報導，美國派傑投資公司（Piper Sandler）的分析師日前下調了蘋果本季度（截止12月）的營收和iPhone銷量預期，季度營收從1273億美元下調至1190美元，下調幅度約7%，iPhone的銷量預期從8300萬部下調至7400萬部，下調幅度約11%。
消息稱，因為疫情政策限製了蘋果鄭州廠區的iPhone產量。分析師表示：“超過50% iPhone的組裝來自富士康鄭州工廠。大部分生產中斷發生在11月份，當時該工廠的利用率可能已降至50%或以下。”
派傑投資公司表示，蘋果可能會優先生產iPhone 14 Pro，因為該產品的平均售價較高。
據悉，富士康在鄭州擁有近90條生產線，超30萬名員工，是蘋果手機iPhone系列最為重要的生產基地。自10月份鄭州廠發生因疫情導致的員工返鄕事件後，後又因部分員工與鄭州園區方面因補貼政策產生爭議後發生騷亂。據知情人士消息，富士康鄭州廠的蘋果相關產能深受影響，事件或將影響iPhone產量下跌至少30%。
對此天風國際証券分析師郭明錤表示，由於蘋果想分散供應風險，鴻海可能難再繼續成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。
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