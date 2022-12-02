45個國家級集群 去年產值19兆

據大陸工業和信息化部11月30日披露，45個大陸國家級先進製造集群2021年主導產業產值達19兆元人民幣，成為推動製造業高質量發展的重要載體。

中新社報導，近日，大陸工信部正式公布45個大陸國家先進製造集群的名單，包括深圳市新一代信息通信集群、無錫市物聯網集群、上海市集成電路集群、南京市軟體和信息服務集群等。 在45個大陸國家級集群中，新一代信息技術領域13個、高端裝備領域13個、新材料領域7個、生物醫藥及高端醫療器械領域5個、消費品領域4個、新能源及智能網聯汽車領域3個，覆蓋製造強國建設重點領域，成為引領帶動重點行業和領域創新發展的重要力量。

大陸工信部介紹，45個國家級集群2021年主導產業產值達19兆元人民幣，布局建設了18家國家製造業創新中心，占全部國家級創新中心數量的70%，擁有國家級技術創新載體1700餘家，培育創建了170餘家國家級單項冠軍企業、2200餘家國家級專精特新「小巨人」企業，成為推動製造業高質量發展的重要載體。

45個大陸國家級集群涉及19個省（自治區、直轄市）、3個計畫單列市，其中東部地區30個、中部地區8個、西部地區5個、東北地區2個，京津冀、長三角、珠三角、成渝4個重點區域集群數量達30個，占2/3，大陸國家級集群成為引領區域經濟發展的重要引擎。

下一步，大陸工信部將加快構建省級-國家級-世界級集群梯次培育發展體系，完善央地聯動、部門協同的工作機制，完善產業、創新、財政、金融、區域和公共服務等集群政策支持體系。