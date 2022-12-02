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銀保監會：防止機構帶病運行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
示意圖（新華網）
示意圖（新華網）

中國銀保監會11月30日公布經修訂後的新版《銀行保險機構公司治理監管評估辦法》。這份文件要求，堅決防止機構「帶病運行」。

中新社報導，銀保監會有關部門負責人介紹，辦法修訂後，評估對象得到擴展。原評估辦法中評估對象僅為商業銀行和商業保險公司。在結合前期公司治理評估實踐基礎上，此次修訂將農村合作銀行、金融資產管理公司、金融租賃公司、企業集團財務公司、汽車金融公司、消費金融公司及貨幣經紀公司等納入監管評估範圍。

辦法還有效優化了評估機制。銀保監會根據評估結果，差異化配置評估資源，原則上銀行保險機構每年至少開展一次評估，但對評估結果為B級（良好）及以上的機構，可適當降低評估頻率。監管評估採取非現場評估和現場評估相結合的方式，其中現場評估應每3年實現全覆蓋。

評估指標也得到進一步完善。結合近兩年新發布的公司治理監管制度，評估工作聚焦大股東違規干預、內部人控制等問題，進一步豐富官方領導、股東股權、關聯交易、董事監事高管人員的提名和履職等方面的關鍵指標，並優化指標權重、精簡指標數量，完善公司治理風險預警體系。

辦法進一步加強結果應用。在明確根據評估結果採取分類監管措施的基礎上，進一步壓實監管責任和機構主體責任，要求監管機構將公司治理監管評估等級為D級及以下的銀行保險機構列為重點監管對象，對其存在的重大公司治理風險隱患進行早期干預，及時糾正，堅決防止機構「帶病運行」，防止風險發酵放大。

銀保監會稱，辦法發布後將部署開展2023年銀行保險機構公司治理監管評估工作，進一步推動機構完善公司治理，促進機構健康發展。

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