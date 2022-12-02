攻克高寒 哈大高鐵10年載6.7億人

12月1日，世界首條高寒高鐵——哈爾濱至大連高速鐵路（哈大高鐵）開通運營10周年。10年來，哈大高鐵累計安全開行動車組列車73.9萬列，成功應對近六百場風雪考驗，運送旅客突破6.7億人次。

中新社報導，哈大高鐵縱貫黑龍江、吉林、遼寧三省，沿線地處高寒地帶，冬季雨雪冰凍天氣頻發。十年來，中國鐵路瀋陽局集團有限公司（瀋陽局集團公司）形成了一套應對嚴寒和冰雪天氣的安全運營組織體系，實行道岔除雪除冰分級管理，按照雪量等級採取道岔加熱融雪、間隔行車、人工除雪等方式，保證高速鐵路的安全暢通。

作為世界首條高寒高鐵，哈大高鐵沿線冬夏最大溫差近70℃。在沒有既往經驗借鑒情況下，在列車上，實現了全列車廂恒溫，克服了車廂連接處、車門附近溫度低的難題；在線路上，攻克了高寒地區鐵路的路基「凍脹」控制問題，實行冬夏一張運行圖，全年按時速300公里運行；在牽引供電、通信信號等設備低溫適應性技術上，形成了高寒地區高速鐵路運行的核心技術體系。此外，在長春西站使用了世界最大號碼的高速無砟道岔，突破了制約高鐵列車進出站速度的技術瓶頸。

開通10年來，哈大高鐵帶動形成東北高速鐵路網，並與京哈高鐵京瀋段相連接，融入大陸全國高速鐵路網，聯通東北、華北、華中、華東等主要城市。同時，哈爾濱的重化工業，長春的汽車工業、瀋陽的裝備製造業等分布在哈大高鐵沿線的支柱型產業，也在高鐵速度的帶動之下實現了快速流動整合。

瀋陽局集團公司相關負責人表示，哈大高鐵的開通為東北民眾出行帶來了更多的幸福感、獲得感，拉近了地區經濟距離，縱橫交錯的動脈血管，為東北地區振興發展注入新的生機與活力。