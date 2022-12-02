攻克高寒 哈大高鐵10年載6.7億人

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
哈大高鐵開通運營10年，運送旅客6.7億人次。（中新社）
哈大高鐵開通運營10年，運送旅客6.7億人次。（中新社）

12月1日，世界首條高寒高鐵——哈爾濱至大連高速鐵路（哈大高鐵）開通運營10周年。10年來，哈大高鐵累計安全開行動車組列車73.9萬列，成功應對近六百場風雪考驗，運送旅客突破6.7億人次。

中新社報導，哈大高鐵縱貫黑龍江、吉林、遼寧三省，沿線地處高寒地帶，冬季雨雪冰凍天氣頻發。十年來，中國鐵路瀋陽局集團有限公司（瀋陽局集團公司）形成了一套應對嚴寒和冰雪天氣的安全運營組織體系，實行道岔除雪除冰分級管理，按照雪量等級採取道岔加熱融雪、間隔行車、人工除雪等方式，保證高速鐵路的安全暢通。

作為世界首條高寒高鐵，哈大高鐵沿線冬夏最大溫差近70℃。在沒有既往經驗借鑒情況下，在列車上，實現了全列車廂恒溫，克服了車廂連接處、車門附近溫度低的難題；在線路上，攻克了高寒地區鐵路的路基「凍脹」控制問題，實行冬夏一張運行圖，全年按時速300公里運行；在牽引供電、通信信號等設備低溫適應性技術上，形成了高寒地區高速鐵路運行的核心技術體系。此外，在長春西站使用了世界最大號碼的高速無砟道岔，突破了制約高鐵列車進出站速度的技術瓶頸。

開通10年來，哈大高鐵帶動形成東北高速鐵路網，並與京哈高鐵京瀋段相連接，融入大陸全國高速鐵路網，聯通東北、華北、華中、華東等主要城市。同時，哈爾濱的重化工業，長春的汽車工業、瀋陽的裝備製造業等分布在哈大高鐵沿線的支柱型產業，也在高鐵速度的帶動之下實現了快速流動整合。

瀋陽局集團公司相關負責人表示，哈大高鐵的開通為東北民眾出行帶來了更多的幸福感、獲得感，拉近了地區經濟距離，縱橫交錯的動脈血管，為東北地區振興發展注入新的生機與活力。

延伸閱讀

影╱打造軌道國家隊 高鐵「柴液型調度機關車」今交車

列車動力訊號異常 高鐵台南-左營區一度延誤

高鐵卡娜赫拉聯名草莓點心、新款瓶裝水 甜蜜上市

西拉雅歌謠 轉成台南高鐵快捷公車到站提示音上線

相關新聞

銀保監會：防止機構帶病運行

中國銀保監會11月30日公布經修訂後的新版《銀行保險機構公司治理監管評估辦法》。這份文件要求，堅決防止機構「帶病運行」。

攻克高寒 哈大高鐵10年載6.7億人

12月1日，世界首條高寒高鐵——哈爾濱至大連高速鐵路（哈大高鐵）開通運營10周年。10年來，哈大高鐵累計安全開行動車組列...

45個國家級集群 去年產值19兆

據大陸工業和信息化部11月30日披露，45個大陸國家級先進製造集群2021年主導產業產值達19兆元人民幣，成為推動製造業...

大陸C919客機 獲頒生產許可證

根據中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）官網消息，11月29日，中國大陸民航局向中國商飛公司頒發C919大型客機生產...

大陸快遞業務增長 提前千億件

根據大陸國家郵政局實時監測數據顯示，1日上午8時10分，一件由極兔速遞承運的從福建省漳州市平和縣發往廈門市的蜜柚快件，成...

國鐵煤炭運量 完成19億噸

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）黨組1日主辦的「沿著鐵路看變遷」線上主題宣傳活動中獲悉，今年前11個月，大陸國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。