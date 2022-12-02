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神安管道貫通 助力京津冀供氣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國海油（中海油）12月1日宣布，中國大陸最長煤層氣長輸管道——神木-安平煤層氣管道工程（神安管道）全線貫通，進入試生產，將打開晉陝地區天然氣外輸通道，為京津冀地區天然氣保供提供新助力。

中新社報導，該管道由中國海油下屬中聯煤層氣有限責任公司統籌建設，是中國《煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用十三五規劃》重點建設項目。管道西起陝西省榆林市神木市，東抵河北省衡水市安平縣，跨陝、晉、冀3省7市17縣，全長623公里。

神安管道輸氣能力為每年50億方，按一個三口之家月均需要天然氣20立方公尺計算，可滿足超兩千萬戶家庭一年的用氣需求。

管道全線貫通後，可將晉西、陝東的天然氣輸送至雄安新區及京津冀的千家萬戶和產業聚集區，在與國家管網儲氣庫和天津、滄州LNG（液化天然氣）接收站碼頭聯通後，可實現海氣、陸氣雙氣源互補和調峰保供。 　　

神安管道自2020年7月啟動建設，翻越呂梁山脈和太行山脈，並成功穿越黃河、京廣普鐵和南水北調工程；克服了歷史同期最長雨季及極端寒潮天氣影響，經受住新冠肺炎疫情反覆衝擊。在有效工期被縮短七分之一的情況下，僅用28個月就完成全部施工建設任務，比原計劃提前5個月。

中聯煤層氣有限責任公司總經理戴照輝表示，神安管道自分段通氣以來，已累計向山西、河北地區供應天然氣超過13億立方公尺，今冬明春可再向華北地區供應約5億方天然氣，有力保障華北地區冬季民生用氣需求。全線貫通後，將實現沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣兩大非常規天然氣勘探開發主力區域的互聯互通，充分釋放晉陝地區產能。

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