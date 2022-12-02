大陸C919客機 獲頒生產許可證

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸C919大型客機獲頒生產許可證。圖為第十四屆中國航展公眾開放日，C919吸引觀眾。（中新社）
大陸C919大型客機獲頒生產許可證。圖為第十四屆中國航展公眾開放日，C919吸引觀眾。（中新社）

根據中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）官網消息，11月29日，中國大陸民航局向中國商飛公司頒發C919大型客機生產許可證（PC）。取得生產許可證是C919大型客機從設計研製階段到批量生產階段的重要里程碑，標誌著C919大型客機向產業化發展邁出了堅實一步。

中新社報導，生產許可證是適航當局頒發給飛機製造商的證書，允許飛機依據經批准的質量控制系統，進行持續生產。生產許可證是體現一家航空製造企業的生產組織及控制、質量管理和綜合管理水平。從原材料控制、供應商管理到生產環節的劃分及控制、生產質量管控，再到飛機出廠測試、售後維修維護等，每個細節都必須有章可循、有據可查，航空製造企業應嚴格按照程序組織各個生產環節，確保安全受控。

中國民航華東地區管理局於2019年4月正式受理了中國商飛公司提交的C919飛機生產許可證申請。當年7月，C919飛機生產許可審定委員會召開首次會議，審查工作正式開啟。

3年多來，C919飛機生產許可審定審查組通過文件審查和現場審查，對中國商飛公司生產質量保證體系中有關組織管理、設計資料控制、人員能力和資格、供應商管理、製造過程控制、檢驗和試驗等規章程序規定的19個系統要素進行了嚴格的審查，同時結合首批投產飛機生產活動開展產品評審，對體系程序進行驗證，目前首架飛機已經完成生產試飛達到交付條件。

2022年11月27日，C919飛機最終生產許可審定委員會議（PCB）決議表明：C919飛機生產許可審定審查組已按照《民用航空產品和零部件合格審定規定》及《生產批准和監督程序》相關要求，完成對中國商飛公司質量體系所有審查工作，確認中國商飛公司質量系統符合要求，同意審查組關於向中國商飛公司頒發C919飛機生產許可證的建議。

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