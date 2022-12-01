陸商業養老金壓軸面世 4家機構、北京等10省市先行試點一年

大陸商業養老金1日壓軸面世，被大陸官方稱為第三支柱的養老金融創新試點各類產品已全部推出。

大陸銀保監會1日發布《中國銀保監會辦公廳關於開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》，自2023年1月1日起，由4家養老保險公司在10個省(市)開展為期一年的商業養老金業務試點，提供包括養老帳戶管理、養老規劃、資金管理和風險管理等服務，滿足客戶生命週期內多樣化養老需求。

這10個省市包括北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陝西省等；參與試點的4家養老保險公司為中國人民養老保險有限責任公司、中國人壽養老保險股份有限公司、太平養老保險股份有限公司和國民養老保險股份有限公司。

大陸銀保監會已經先後啟動專屬商業養老保險、養老理財產品、特定養老儲蓄等試點，隨著商業養老金壓軸面世，第三支柱養老金融創新試點各類產品已全部推出。

商業養老金業務與個人養老金的主要區別是商業養老金是養老保險公司經營的新型商業養老保險業務，個人養老金是政府政策支持的五險一金（養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金）中的養老保險，個人及企業要固定從薪水中提撥一定金額，做為退休金之用。

商業養老金是個人自願參與，市場化、法治化運作的養老金融業務，由養老保險公司提供包括帳戶管理、規劃顧問、產品購買、長期領取等一站式服務。

另外，個人養老金具有所得稅上的優惠。個人參與商業養老金業務，不享受相關個人所得稅稅收優惠政策。

據了解，試點公司首先會給民眾開一個資訊帳戶，分析養老需求、收入水準、風險偏好，同時資訊帳戶下面有兩個子帳戶，一個是鎖定帳戶，另一個帳戶具有一定流動性，叫做持續帳戶。

商業養老金業務的另一特點是帳戶與產品相結合。該業務為個人建立資訊管理帳戶，提供不同期限、風險、流動性等特徵的商業養老金產品，滿足客戶穩健投資、風險保障、退休領取等養老需求。

比如，按照合同以及與養老保險公司的約定比例，某投保人每月交1000元，有200元進入鎖定帳戶，800元進入持續帳戶。其中，這200元、800元均可以購買對應的產品並且更換，鎖定帳戶中的200元要一直鎖定到60歲才能夠提取，鎖定帳戶的資金，並不是說強制性不可退出，按照合同約定鎖定帳戶也可以在適當扣除一定的費用後退出；持續帳戶中的800元既可以更換產品，也可以把產品賣掉，然後退出。

該業務的產品設計以積累養老金為主要功能，支持個人長期持續積累養老資金，並可提供一定的身故、意外傷害等附加風險保障。此外，強化風險管控，建立產品託管機制，加強投資監督和估值對帳，通過多種手段控制風險；另外，提供定額分期、定期分期、長期（終身）年金化領取等多種領取安排；並提供包括收支測算、需求分析、資產配置等養老規劃服務，協助客戶管理好生命週期內的養老風險。