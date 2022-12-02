國鐵煤炭運量 完成19億噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）黨組1日主辦的「沿著鐵路看變遷」線上主題宣傳活動中獲悉，今年前11個月，大陸國家鐵路完成煤炭運量19.1億噸，同比增加1.43億噸、增長8.1%，其中電煤運量13.5億噸，同比增加1.6億噸、增長13.2%。煤炭和電煤裝車數均創歷史最好水平。

中新社報導，據大陸國鐵集團貨運部貨運營銷處副處長宗岩介紹，今年以來，國鐵集團充分發揮鐵路在綜合交通運輸體系中的骨幹作用，統籌增加煤炭運輸能力，煤炭特別是電煤運量實現大幅增長，有力保障了國家能源安全和國民經濟平穩運行。 　宗岩介紹，國鐵集團在強化煤炭主產區運力保障、加大重點用煤地區運力支持的基礎上，加強應急用煤需求的精準保供。 　充分發揮鐵路規模運輸和保通保暢的優勢，對煤炭供應缺口較大和汽運受疫情影響較大地區，進一步加大運力調配，支持增加煤炭供應。

今年前11個月，到河南地區煤炭裝車同比增長28%，到湖北、湖南、江西地區同比增長17%，到山東、川渝地區分別同比增長10%，到京津冀、東北地區，分別同比增加3%。 　　

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