大陸快遞業務增長 提前千億件

根據大陸國家郵政局實時監測數據顯示，1日上午8時10分，一件由極兔速遞承運的從福建省漳州市平和縣發往廈門市的蜜柚快件，成為2022年第1000億件快遞。

新華社報導，大陸國家郵政局市場監管司副司長林虎說，2022年郵政快遞業務量比2021年提前7天達到千億件，充分彰顯行業發展的強大韌性。

大陸國家郵政局郵政業安全中心數據管理處副處長許良鋒認為，伴隨著各類新型電商的快速發展，快遞業務進一步優化，越來越多農特產品通過快遞連接大陸大市場。快遞區域分布也逐步優化，東部快遞大省續保持平穩運行，中西部增長加快。

林虎說，加快農村寄遞物流體系建設，是「十四五」期間郵政快遞業的重點任務。下一步，大陸國家郵政局將大力推廣農村寄遞末端共同配送，推動農村郵政、快遞、交通等各類主體深化合作，共建農村寄遞公共配送中心。同時，大力推進村級寄遞物流綜合服務站建設。在部分品牌服務進村的基礎上，通過站點建設，引導更多品牌進村。