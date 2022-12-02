大陸互聯網收入回升 研發費2位數增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部11月30日發布的數據顯示，1-10月份，大陸互聯網業務收入降幅收窄，利潤總額降幅擴大，研發經費規模恢復2位數增長。

中新社報導，數據顯示，1-10月份，大陸規模以上互聯網和相關服務企業（簡稱互聯網企業）完成互聯網業務收入1兆2235億元（人民幣，下同），同比下降0.8％，降幅較前三季度收窄0.1個百分點。 　　

同期，大陸規模以上互聯網企業營業成本同比增長3.3％，增速較前三季度回落0.6個百分點。實現利潤總額1119億元，同比下降11.1％，降幅較前三季度擴大2.8個百分點。

互聯網企業投入的研發經費恢復兩位數增長。1-10月份，大陸規模以上互聯網企業共投入研發經費636.7億元，同比增長10.4％，增速較前三季度提高1.6個百分點。

分領域情況顯示，網路銷售領域企業收入保持高速增長。1-10月份，主要提供網路銷售服務的企業（包括大宗商品、農副產品、綜合電商、醫療用品、快遞等）互聯網業務收入同比增長16.3%；信息服務領域企業收入增長放緩；生活服務領域企業收入降幅持續收窄。

1-10月份，互聯網業務累計收入居前5名的北京（增長6.9%）、上海（增長9.9%）、廣東（下降4.0%）、浙江（下降2.4%）和天津（下降38.4%）共完成業務收入1兆533億元，同比增長0.9%，占全大陸比重達86.1%。

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