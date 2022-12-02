廣東粵菜立法 建大灣區合作平台

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣東為粵菜立法，搭建大灣區合作平台。而潮州菜是粵菜的代表之一，其烹飪技藝已列入非物質文化遺產代表性項目名錄。圖為潮州菜傳承人方樹光（右）製作潮州菜石榴球。（中新社）
廣東為粵菜立法，搭建大灣區合作平台。而潮州菜是粵菜的代表之一，其烹飪技藝已列入非物質文化遺產代表性項目名錄。圖為潮州菜傳承人方樹光（右）製作潮州菜石榴球。（中新社）

《廣東省粵菜發展促進條例》11月30日經廣東省十三屆人大常委會第四十七次會議審議通過，將自2023年1月1日起施行。

中新社報導，粵菜是中國傳統四大菜系、八大菜系之一，距今已有兩千多年的歷史。2018年4月，廣東省委省政府提出實施「粵菜師傅」工程。今年，廣東省人大常委會將制定《廣東省粵菜發展促進條例》作為重點立法項目，在大陸率先就推動地方菜發展探索小切口、小快靈立法。

粵港澳三地飲食文化同根同源，粵菜是深化三地交流合作的重要內容和紐帶。該條例明確，廣東省人民政府根據經濟社會發展需要，通過搭建粵港澳大灣區粵菜產業企業交流合作平台、開展「粵菜師傅」技能競賽等方式，推動與香港和澳門在弘揚粵菜文化、共建世界美食之都等方面的區域合作。

條例規定，加強培育粵菜相關非物質文化遺產代表性項目，支持符合條件的粵菜傳統製作技藝、民俗等粵菜文化遺產申報列入各級非物質文化遺產代表性項目名錄。同時，推進建立地方傳統特色小吃製作工藝檔案及數據庫，對具有獨特歷史意義的瀕危傳統特色小吃實施搶救性記錄。

條例規定，廣東省人民政府市場監督管理、商務、衛生健康等部門應當加強粵菜標準體系的規劃，制定和實施粵菜標準化建設扶持措施，加快制定粵菜基礎通用類標準和粵菜餐飲服務類標準；此外，建立健全「粵菜師傅」職業技能評價體系。

延伸閱讀

北京新增本土病例突破5千 各地防疫政策更寬鬆

「數幣+稅收」服務模式 廣東打造全管道數幣繳稅服務

兩岸快遞／蘇州明朝宰相故居拍賣 懷古堂起拍價7,760萬

疑平息民怨 廣東省長稱支持有條件居家隔離

相關新聞

銀保監會：防止機構帶病運行

中國銀保監會11月30日公布經修訂後的新版《銀行保險機構公司治理監管評估辦法》。這份文件要求，堅決防止機構「帶病運行」。

攻克高寒 哈大高鐵10年載6.7億人

12月1日，世界首條高寒高鐵——哈爾濱至大連高速鐵路（哈大高鐵）開通運營10周年。10年來，哈大高鐵累計安全開行動車組列...

45個國家級集群 去年產值19兆

據大陸工業和信息化部11月30日披露，45個大陸國家級先進製造集群2021年主導產業產值達19兆元人民幣，成為推動製造業...

大陸C919客機 獲頒生產許可證

根據中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）官網消息，11月29日，中國大陸民航局向中國商飛公司頒發C919大型客機生產...

大陸快遞業務增長 提前千億件

根據大陸國家郵政局實時監測數據顯示，1日上午8時10分，一件由極兔速遞承運的從福建省漳州市平和縣發往廈門市的蜜柚快件，成...

國鐵煤炭運量 完成19億噸

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）黨組1日主辦的「沿著鐵路看變遷」線上主題宣傳活動中獲悉，今年前11個月，大陸國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。