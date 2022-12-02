廣東粵菜立法 建大灣區合作平台
《廣東省粵菜發展促進條例》11月30日經廣東省十三屆人大常委會第四十七次會議審議通過，將自2023年1月1日起施行。
中新社報導，粵菜是中國傳統四大菜系、八大菜系之一，距今已有兩千多年的歷史。2018年4月，廣東省委省政府提出實施「粵菜師傅」工程。今年，廣東省人大常委會將制定《廣東省粵菜發展促進條例》作為重點立法項目，在大陸率先就推動地方菜發展探索小切口、小快靈立法。
粵港澳三地飲食文化同根同源，粵菜是深化三地交流合作的重要內容和紐帶。該條例明確，廣東省人民政府根據經濟社會發展需要，通過搭建粵港澳大灣區粵菜產業企業交流合作平台、開展「粵菜師傅」技能競賽等方式，推動與香港和澳門在弘揚粵菜文化、共建世界美食之都等方面的區域合作。
條例規定，加強培育粵菜相關非物質文化遺產代表性項目，支持符合條件的粵菜傳統製作技藝、民俗等粵菜文化遺產申報列入各級非物質文化遺產代表性項目名錄。同時，推進建立地方傳統特色小吃製作工藝檔案及數據庫，對具有獨特歷史意義的瀕危傳統特色小吃實施搶救性記錄。
條例規定，廣東省人民政府市場監督管理、商務、衛生健康等部門應當加強粵菜標準體系的規劃，制定和實施粵菜標準化建設扶持措施，加快制定粵菜基礎通用類標準和粵菜餐飲服務類標準；此外，建立健全「粵菜師傅」職業技能評價體系。
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