都市消費新風潮 圍爐煮茶火熱

三五好友圍坐於溫暖的炭爐旁談天說地，茶水在茶壺內沸騰，烤制的馬鈴薯、玉米、花生逐漸散發香氣…，12月1日上午，成都一茶館內坐滿了「圍爐煮茶」的民眾，炭火為寒冷冬日增添暖意。隨著圍爐煮茶這一新興吃茶方式逐漸風靡，大陸多地都市掀起一股冬季消費新風潮。

中新社報導，圍爐煮茶的歷史悠久，早在唐代，茶聖陸羽就在《茶經》中記錄了煮茶的過程，而這一傳統喝茶方式近年來再度翻紅的背後，是大陸新式茶飲產業的快速增長。艾媒咨詢發布的數據顯示，2021年大陸新式茶飲市場規模達到2795.9億元（人民幣，下同），消費者的需求將持續上漲，預計2025年新式茶飲市場規模將達到3749.3億元。

經查詢，圍爐煮茶在某短片平台上的話題播放量已超過16億次；多個點評軟體上，成都、天津、上海、杭州、福州、廣州等城市，相關商家數量眾多；淘寶上更有約2萬件有關商品供挑選。

多次體驗圍爐煮茶的80後市民黃超鵬認為，這種方式為自己與友人提供了「慢社交」的滿足感。「大家一邊擺龍門陣一邊喝茶，不時還要翻動正在烤的東西，減少了玩手機的頻率，感覺關係更親近了，整個人狀態很舒服。」

據了解，僅成都這座「泡在茶湯裡的城市」，就有超過2萬家各式茶館，其中提供圍爐煮茶服務的約有上千家。而這一冬日消費新方式不僅存在於壩壩茶舖和各類新中式茶館，也出現在一些咖啡館、音樂餐吧的產品列表上。

「目前我們正在經營的兩家茶館每天能接待500餘名顧客，天天滿員，排隊是常事。」成都春宵茶食負責人鍾語萌介紹，茶館主打圍爐煮茶，通過茅草屋、石磨長桌、竹編椅子、漢服等元素增強顧客體驗感，客戶群體逾八成都是年輕人。

另一家提供圍爐煮茶服務的茶飲店晴山茶食同樣生意火爆。其負責人焦浩舉說，自今年7月正式營業以來生意很好，目前二店、三店正在籌備中。「我們的客戶也以年輕人為主，因此我們創新推出了很多產品，比如紅酒肉桂茶、煮奶茶等，想通過一種更潮的方式，更好地滿足消費者的多元需求。」

成都餐飲同業公會執行會長袁小然介紹，圍爐煮茶是繼春夏季的露營、飛盤等網紅項目後，一種新出圈的潮流生活方式，其充滿儀式感和互動感的體驗過程，尤其受到年輕一代青睞，不僅滿足了他們的消費需求，更提供了一種社交新場景。圍爐煮茶不僅契合了中國人愛茶之風，有其傳統文化背景，更為茶飲行業提供了新的消費場景，其發展也符合冬日暖經濟的內涵。