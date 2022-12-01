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截止10月全球手機銷量與出貨量Top10 陸廠商佔據8席
集微網消息，據StrategyAnalytics數據顯示，截止2022年10月，蘋果在全球市場的出貨量居首位，三星在全球市場的銷量仍居首位，小米緊隨其後。小米在出貨量和銷量上都保持在第三位。榜單前十名的其他廠商包括OPPO、vivo、傳音、榮耀、realme、聯想-摩托羅拉和華為。
據此前報導，蘋果要求供應商生產約2.2億部iPhone，這與2021年的產量大致持平。相比之下，一些分析師預測蘋果今年需要比去年多生產約2000萬部手機。今年受疫情及全球整體經濟下滑影響，消費類電子產品需求疲軟，蘋果公司預計2022年iPhone的銷量不會超過去年。
SA的另外一份報告指出，2022年Q3全球智能手機出貨量同比下降9%，至2.97億部。三星在2022年Q3以22%的市場份額登頂全球智能手機市場，蘋果以16%的市場份額排名第二，這是其過去12年來Q3的最高水平。
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