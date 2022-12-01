聽新聞
test
0:00 / 0:00

截止10月全球手機銷量與出貨量Top10 陸廠商佔據8席

集微網／ 集微網

集微網消息，據StrategyAnalytics數據顯示，截止2022年10月，蘋果在全球市場的出貨量居首位，三星在全球市場的銷量仍居首位，小米緊隨其後。小米在出貨量和銷量上都保持在第三位。榜單前十名的其他廠商包括OPPO、vivo、傳音、榮耀、realme、聯想-摩托羅拉和華為。

據此前報導，蘋果要求供應商生產約2.2億部iPhone，這與2021年的產量大致持平。相比之下，一些分析師預測蘋果今年需要比去年多生產約2000萬部手機。今年受疫情及全球整體經濟下滑影響，消費類電子產品需求疲軟，蘋果公司預計2022年iPhone的銷量不會超過去年。

SA的另外一份報告指出，2022年Q3全球智能手機出貨量同比下降9%，至2.97億部。三星在2022年Q3以22%的市場份額登頂全球智能手機市場，蘋果以16%的市場份額排名第二，這是其過去12年來Q3的最高水平。

手機 小米

延伸閱讀

iPhone續航力越來越短？ 蘋果證實「隨手滑掉」的習慣更耗電

拚iPhone生產 富士康鄭州廠拉內部員工親友入職

小米13系列確定全系列支援防水 Pro機種更將搭載1吋感光元件

與庫克和解了！馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

相關新聞

香港恒指11月漲26% 創24年最強單月

大陸三支箭穩房地產行業，疊加優化防疫措施，港股連跌4個月後終見起色。恒指在11月最後一個交易日升392點，全月累升391...

截止10月全球手機銷量與出貨量Top10 陸廠商佔據8席

集微網消息，據StrategyAnalytics數據顯示，截止2022年10月，蘋果在全球市場的出貨量居首位，三星在全球市場的銷量仍居首位，小米緊隨其後。小米在出貨量和銷量上都保持在第三位。

蔚來汽車11月交車1.4萬輛 創歷史新高

蔚來汽車1日公布，11月交付新車1萬4,178輛，創下單月歷史新高，累計今年交付數量已超過10萬輛，達到10萬6,671...

拚iPhone生產 富士康鄭州廠拉內部員工親友入職

鴻海富士康鄭州廠爆發勞工抗爭如今衝突平息，為拚趕iPhone 14 Pro系列生產進度，根據鄭州廠微信公眾號訊息內容，除...

陸提前下達多筆資金 支持基層

臨近年底，中國大陸財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金，以提高預算編制的完整性、加快預算執行進度。其中，包括縣級基本...

陸貿促會：Q4進出口承壓

第四季度通常是中國大陸外貿傳統旺季。但是中國貿促會發言人孫曉11月29日稱，當前外貿企業訂單不足問題突出，進出口進一步承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。