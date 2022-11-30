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11月最後一天 在岸人民幣一度強升超1.3％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
人民幣對美元即期匯率今一度升破7.07關口，日內漲近1,000點，強升逾1.3％。（新華網）
人民幣對美元即期匯率今一度升破7.07關口，日內漲近1,000點，強升逾1.3％。（新華網）

人民幣匯率今（30）日強勁反彈，即期匯率日盤收報7.1419，較上一交易日漲244個點，進入夜盤交易後，即期匯率繼續走高，一度升破7.07關口，日內漲近1,000點，強勁升值幅度一度逾1.3％。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣同樣一度升破7.07關口，日內一度漲近900點。

在美國聯準會放緩升息步伐以及市場預期大陸經濟可望復甦下，人民幣迎來久違的月度升值，整個11月，人民幣對美元即期匯率從7.30附近一路走高，截至今日盤收盤，單月升值超過1500個基點，升幅超過2.1％。

展望12月人民幣匯率走勢，財聯社引述市場人士分析指，人民幣短期波動性與穩定性共存，預計12月將重回常態化的雙向波動態勢，同時基於大陸國內經濟基本面持續復甦、北向資金穩定流入等積極因素，人民幣具備逐步回升企穩的潛力。

興業研究高級匯率分析師張夢表示，12月人民幣有望延續11月以來的升值走勢，10月購匯率超過結匯率，但春節前剛性結匯需求下，人民幣將重現歲末年初的強勢。

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