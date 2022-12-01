全球最大豎井掘進機 長沙下線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

11月29日，由大陸自主研製的全球最大豎井掘進機「夢想號」在長沙下線。「夢想號」高約10公尺，開挖直徑達23.02公尺，是迄今全球開挖直徑最大掘進機。

中新社報導，上述掘進機由中國鐵建重工集團、中鐵十五局集團聯合打造，集開挖、出渣、支護、導向等功能於一體，適用於軟土和軟岩地層的超大直徑竪井工程建設，總體技術達到國際先進水平。設備採用全密封、高承壓設計，在施工作業時，主機潛入水下開挖取土，最大開挖深度可達80公尺，同時具備可變徑開挖能力，將參與上海市靜安區地下智慧車庫建設。

近年中國大陸各地加快建設海綿城市、地下智慧車庫等民生工程，超大直徑、超深豎井工程越來越多。中鐵十五局集團董事長黃昌富介紹，研發團隊為上海市靜安區地下智慧停車庫不僅量身定製夢想號超大直徑竪井掘進機，而且提出了利用裝配式垂直掘進技術在城市零星土地建造地下立體智慧停車庫的全系統解決方案，這將為中國大陸乃至世界地下深層空間開發提供前沿範例。

據悉，由中鐵十五局承建的上海靜安區地下智慧車庫地面占地286平方米，地下1408平方米共19層，計劃建設兩座直徑23公尺、埋深53公尺的深基坑竪井，每座井設152個機械停車位，地面為車庫進出層與設備用房，建成將成世界最大直徑垂直掘進地下智慧停車庫。

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