南航廣州至加德滿都復航 華南地區唯一直飛尼泊爾

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國南方航空。(新華社)
中國南方航空。(新華社)

11月29日10時06分，中國南方航空CZ6067廣州至加德滿都航班搭載旅客從廣州白雲國際機場順利起飛，這是2021年5月以來，南航廣州至加德滿都航線首次復航，也是目前華南地區唯一直飛尼泊爾的航班

中新社報導，據悉，南航廣州至加德滿都航線復航後，將在每周二執行一個往返航班。至此，南航廣州始發至東南亞、南亞航線已覆蓋11個國家。

據南航工作人員介紹，廣州至加德滿都往返航班使用空客319或330執飛，計劃時間是去程航班當天10時10分從廣州起飛，當地時間13時25分降落加德滿都，回程航班當地時間14時40分從加德滿都起飛，20時50分降落廣州。

在廣州白雲機場T2航廈出發廳南航值機區域，旅客王女士在辦理乘機手續時與工作人員分享說：「我剛好在雙十一看到南航官網推出廣州至加德滿都航班優惠機票，第一時間分享給家人及身邊的朋友，已經有一兩年的時間沒有出國，我現在心情很激動，跟家人、朋友也籌劃了很久，期待這一次美好的旅程。」

為有序保障航班復航，南航加德滿都營業部於10月起著手籌備復航工作，從地面服務保障、航務保障方面進行復航檢查，確保人員條件符合、系統正常運行。

加德滿都 航班

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