湖南自貿區長沙片區 15項簽約投資逾500億

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區高水平開放高質量發展成果展示暨重大項目簽約活動29日在長沙舉行，15個重大項目集中簽約，總投資506.5億元（人民幣，下同）。

中新社報導，其中，投資額100億元以上的項目2個，分別是投資235億元的中國（湖南）自由貿易試驗區三一科學城項目、投資102億元的電子材料產業配套及高端日化產品研發生產基地項目。此次簽約項目涉及外資項目2個，外貿項目8個。從產業來看，簽約製造業項目6個，佔項目總數的40%，總投資429.5億元，佔投資總額的85%。

作為簽約的製造業項目之一，索恩格新能源產品研發及製造項目將在未來五年投資30億元，主要生產高壓電機等產品。

索恩格汽車部件（中國）有限公司總裁、索恩格汽車電動系統有限公司CEO孫國忠表示，自貿區長沙片區的發展，得益於得天獨厚的地理優勢，便捷的交通，以及片區招商引智所給予的優惠條件和政策。一系列的精準政策扶持，不斷優化的營商環境，給企業注入了活力，增強了信心。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長崔衛傑透過視訊，發布自貿區長沙片區第二批制度創新成果時表示，長沙片區緊扣發展戰略定位、瞄準市場主體需求，形成了自貿試驗區制度創新的長沙經驗，有效解決了發展過程中存在的實際問題。2022年，長沙片區共形成包括貿易便利化領域等在內的制度創新成果33項，其中10項為大陸首創。

據瞭解，自2020年獲批以來，自貿區長沙片區實現進出口總額2209億元；新設企業1.4萬家；對非進出口額72.8億元，同比增長273.3%；市場採購貿易方式出口額78.6億元，同比增長65.5%。