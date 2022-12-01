大陸自然資源部通報 45個土地違法違規典型案例

大陸自然資源部11月29日公開通報2021年耕地保護督察發現的45個土地違法違規典型案例。

中新社報導，據介紹，2021年，自然資源督察機構開展的耕地保護督察發現，大陸國務院辦公廳關於堅決制止耕地非農化、防止耕地非糧化文件印發後，部分地方仍違法違規侵佔耕地，有的甚至弄虛作假，嚴重衝擊耕地紅線，危害糧食安全。

當日公開通報其中45個典型違法違規案例，包括：河北邯鄲市水利局違法佔地建設景觀公園及綠化帶；安徽安慶市安慶經濟技術開發區管委會非法批地建設人工湖、遊樂設施及綠化景觀；雲南文山州硯山縣政府違法批准徵地建設夢幻大世界遊樂園和竜白公園；湖北襄陽市襄州區政府違法佔用耕地和永久基本農田綠化造林等。

這45個典型案例涉及侵佔耕地挖湖造景；地方政府及部門主導推動違法佔地、非法批地、監管職責不落實；違法佔用耕地綠化造林以及破壞永久基本農田；補充耕地、補劃永久基本農田不實；在違法建設用地上以簡單覆土、虛假種植等方式虛假恢復耕地等五方面問題。

有的案例非法佔用耕地數量巨大。例如：河北省邯鄲市水利局違法佔地建設景觀公園及綠化帶一案中，邯鄲市水利局未經批准擅自佔用磁縣、曲周縣、峰峰礦區3個縣（區）槐樹屯、固城村等75個村耕地4948.76畝（永久基本農田4415.74畝）建設滏陽河生態修復項目。實地已建成景觀公園及堤外側綠化帶，其中開挖水面佔用耕地1143.98畝（永久基本農田1113.74畝）。

大陸自然資源部強調，有關地方要落實整改責任，對通報的典型案例依法加快整改查處，既處理事，又處理人。要採取硬措施，零容忍管住新增違法，堅決遏制耕地非農化、防止非糧化，對有令不行、有禁不止的採取約談、問責、移送紀檢監察機關等嚴肅追責問責。同時，要落實耕地保護主體責任和部門監管責任。