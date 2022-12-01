陸貿促會：Q4進出口承壓
第四季度通常是中國大陸外貿傳統旺季。但是中國貿促會發言人孫曉11月29日稱，當前外貿企業訂單不足問題突出，進出口進一步承壓。
中新社報導，據官方數據，今年前10個月中國大陸進出口總額同比增長9.5%，進出口總額、出口總額、進口總額均創歷史同期新高。不過，以人民幣計，10月當月中國大陸出口同比增速已從9月的8.3%降至6.9%，如以美元計同比下降0.3%。
孫曉坦言，當前新冠肺炎疫情反復延宕，地緣政治局勢緊張，世界經濟脆弱性更加突出。在這樣大背景下，大陸外貿企業面臨外需走弱、成本上升、風險加大等多重挑戰，訂單不足的問題尤為突出。進入四季度，外貿進出口進一步承壓。
他表示，為穩定外貿增長，中國貿促會將做好今年年底和明年年初的出國參展工作，指導組展單位做好試點出國團組工作，幫助企業搶訂單拓市場。目前，已完成首批2022年11月至2023年2月期間的15個出國經貿展覽項目試點審批，分布在德國、美國等8個國家，涉及紡織、汽配、體育用品、電子、消費品等領域。
孫曉稱，下一步還將加強國際經貿仲裁、商事調解、知識產權保護等法律服務，指導企業應對美相關制裁、烏克蘭危機等影響，維護企業權益。
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