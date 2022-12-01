東莞智造名城 多元視角闡述城市故事

聯合報／ 梁珮岑／東莞報導
2022莞台港澳媒體交流活動合影。圖／台商優市網提供
2022莞台港澳媒體交流活動合影。圖／台商優市網提供

11月24日，2022莞台港澳媒體「東莞智造名城暨青年創意特色潮城」聯合採訪活動啟動儀式於東莞台商大廈舉行。廣東省東莞市作為粵港澳大灣區的地理中心城市，台港澳資企業在經濟社會發展中占據重要的地位，其中台資企業便有3600家在此投資經商，為呈現企業與青年在東莞打拚的故事，本次活動邀請多家大陸、台港澳媒體與自媒體到東莞市，以「國際製造名城」為題，藉由不同的媒體視角闡述東莞城市故事。

主辦單位介紹，活動透過媒體和自媒體兩種形式，針對東莞優勢與城市特色進行聯合訪問，媒體以採寫、報導台港澳資企業、青年在東莞打拚發展的歷程；自媒體以四個東莞城市主題進行創作，呈現出多元的媒體視角，展現東莞風采、挖掘城市之美。

「東莞是著名的台商之都。東莞市台商投資企業協會成立於1993年，有『天下第一台協』的美譽。」東莞市台協秘書長顏士偉出席啟動儀式，市台協的會員都是以企業為單位，東莞設有33個鎮街（園區）分會，每一家分會都有自己的產業形態和特色，例如大嶺山鎮是家具製造基地，大朗鎮是以生產毛織、紡織為主，厚街鎮主要發展鞋業、家具行業等。

本次活動，以「國際製造名城」為題，媒體以企業故事為主題，而自媒體也針對「青年創意特色潮城」分為四個城市主題進行創作，透過青年的視角與主題，體現東莞的「潮」。秘書長顏士偉表示，在青年創業部分，也是重點之一，台協聯絡許多大型企業、上市公司等，為台灣青年提供實習崗位、公司觀摩、參訪機會等服務，讓台灣青年充分瞭解企業成功的秘訣。「我們把幅度加大，這屆協會設有面向東莞33個鎮街（園區）的青年委員會，宗旨是為台灣的青年才俊提供服務，無論是甚麼專業，都會致力服務。」

東莞市毗鄰港澳，聚焦「科技創新+先進製造」，憑藉在大灣區中心的地緣優勢，且擁有全產業鏈的製造優勢，給予青年創業者更多機遇。對於未來台企在東莞的發展，顏士偉表示，東莞市台協也在數位化經濟、OA系統、大灣區建設、人工智慧等都做很多的規劃，旨在完成產業的「群聚」，依照不同的產業去做不同的功能分類。

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