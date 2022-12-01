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中歐班列東通道 突破2萬列

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司發布消息稱，截至11月29日，中歐班列東通道滿洲里和綏芬河鐵路口岸通行的中歐班列累計突破2萬列、運送貨物超185萬標箱。

中新社報導，近年來，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司通過不斷完善班列運行保障機制、提高口岸站運輸能力建設等途徑，推動了班列開行數量逐年遞增、貨物品類不斷豐富、運輸貨值成倍增長。

目前，經中歐班列東通道出境可通達俄羅斯、波蘭、德國、比利時等13個國家，入境班列主要到達大陸哈爾濱、西安、長沙、成都等60個城市。通行線路由2013年開行初期的1條增至22條，運輸貨物從最初的電器產品擴大到日用百貨、農副產品、木材等12大品類。

數據顯示，今年中歐班列東通道通行數量年內首次突破5000列大關，創下歷史新高。 　　

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司發揮中歐班列東通道的區位優勢，相繼開通了哈爾濱至漢堡、莫斯科及大慶至澤布魯日中歐班列線路，與多家知名生產型和貿易型企業保持戰略合作，有力助推了黑龍江省構築大陸向北開放新重鎮的目標，為黑龍江自貿試驗區建設提供了有力支撐。

新冠疫情暴發後，全球物流通道受阻，中歐班列發揮國際鐵路聯運獨特優勢，積極承接海運、空運轉陸運貨物，成為保障全球產業鏈供應鏈安全的生命通道。

數據顯示，2020年，滿洲里站通行中歐班列年內首次突破3000列大關，2021年，綏芬河站實現逐年兩位數以上增長，2022年，中歐班列東部通道累計突破1.5萬列大關。

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