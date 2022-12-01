陸提前下達多筆資金 支持基層

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

臨近年底，中國大陸財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金，以提高預算編制的完整性、加快預算執行進度。其中，包括縣級基本財力保障機制獎補資金、基本公共衛生服務補助、中央財政農業保險保費補貼等。

中新社報導，此次提前下達的2023年縣級基本財力保障機制獎補資金預算達到3541億元（人民幣，下同）。其中，河南、四川、山東、湖南、河北等地獲分資金都超過了200億元。

大陸財政部要求各地，結合本地實際，妥善安排、合理使用中央獎補資金，加大對基層財政的支持力度，加快調整和完善縣級基本財力保障機制，提高縣鄉政府基本財力保障水平。

大陸財政部還提前下達2023年基本公共衛生服務補助資金616億多元，用於實施基本公共衛生服務項目。提前下達的補助資金列入直達資金管理，直達資金標識貫穿資金分配、撥付、使用等整個環節，財政部對直達資金實行動態監控。

為支持農業保險發展，大陸財政部近日向各地下達2023年中央財政農業保險保費補貼364億多元。其中，河南、內蒙古、黑龍江、四川、安徽、廣西、新疆、山東、湖南等地區分配的金額較多。

根據大陸財政農業保險保費補貼管理辦法，中央財政提供保費補貼的農業保險主要包括種植業、養殖業、森林和涉藏特定品種四類，涉及稻谷、小麥、玉米、棉花、育肥豬、奶牛、公益林、商品林等。對中央財政補貼險種的保費，中央財政、省級財政按照一定比例提供補貼。

大陸財政部還提前下達2023年普惠金融發展專項資金98.67億元等。

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