西部大開發 西渝高鐵全線開工

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，11月29日，西安至重慶高鐵（西渝高鐵）安康至重慶段開工建設。這標誌著西渝高鐵全線開工，西部鐵路建設進一步加快，將為鄉村振興和區域協調發展提供新引擎。

中新社報導，國鐵集團介紹，西渝高鐵是中國大陸「八縱八橫」高鐵網北京至昆明的京昆通道和包頭、銀川至海口的包（銀）海通道的重要組成部分，路網地位十分重要。

西渝高鐵全長739公里，設計時速350公里，分西安至安康、安康至重慶兩段建設，同步建設西渝高鐵與鄭渝高鐵間連接線。

西安至安康段正線全長171公里，已於2021年6月開工建設，建設工期5年；此次新開工的安康至重慶段正線全長478公里、西渝高鐵與鄭渝高鐵連接線正線全長90公里，建設工期6年。

西渝高鐵安康至重慶段自安康西站起，經陝西省安康市，重慶市城口縣，四川省達州市、廣安市，重慶市合川區、北碚區，引入重慶樞紐重慶西站，共設安康西、嵐皋、城口、樊噲、宣漢南、達州南、大竹、廣安東、合川東、北碚南、重慶西11座車站，其中重慶西為既有車站，其他為新建車站；西渝高鐵與鄭渝高鐵連接線自西渝高鐵安康至重慶段樊噲站起，途經四川省達州市，重慶市開州區、萬州區，終至鄭渝高鐵萬州北站，新建開州站1座車站。

西渝高鐵項目建成後，將與已建成運營的成都至重慶高鐵、鄭州至重慶高鐵和在建的重慶至昆明高鐵、西安至延安高鐵、西安至十堰高鐵等多條線路連通，推動中西部地區路網結構進一步完善，將極大便利沿線民眾出行，對鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，助力城鄉融合和區域協調發展，形成西部大開發新格局，具有重要意義。