「數幣+稅收」服務模式 廣東打造全管道數幣繳稅服務

根據大陸國家稅務總局廣東省稅務局和中國工商銀行廣東省分行消息，近期雙方正致力於打造「數幣+稅收」服務模式，至11月25日在廣州成功完成首筆通過電子稅務局管道的數位人民幣繳稅業務，已逐步建成多管道支持任意運營機構數位人民幣錢包支付稅費款的應用場景。

中新社報導，近年來，隨著數位經濟發展，諸多數位場景湧現，社會公眾對零售支付安全性、便捷性等方面的需求日益提高。在稅務領域，廣東稅務部門也邁出了探索的步伐。

2022年4月，廣州獲批成為大陸第三批數位人民幣試點地區，廣東省稅務局積極佈局、探索數位人民幣在稅費繳納場景上的應用。7月15日，廣州邱先生成功使用數位人民幣錢包在工商銀行廣州分行櫃面繳納屬地肇慶市的個人所得稅。

9月20日，廣州某公司通過電子稅務局「三方協議繳款」方式，以工商銀行數位人民幣錢包簽約的方式，成功繳納增值稅及附加稅費。

11月25日，某企業使用數位人民幣錢包通過廣東省電子稅務局渠道繳納了一筆租賃合約的印花稅……這一系列創新突破，推動廣東數位人民幣稅費繳納應用場景迅速拓展落地，形成全管道數位人民幣繳稅服務新模式。

廣東省稅務局相關負責人介紹，作為稅費支付的新方式，數位人民幣具有「支付即結算」、「可控匿名」及「依法可溯」等特徵和優勢，可實現免手續費、可離線支付、即時到帳，能够大幅節約納稅人繳費人資金成本和時間成本，讓納稅人繳費人繳納稅費流程更快、體驗更優、隱私性更強。

據介紹，廣東省稅務局是中國大陸首家完成數位人民幣繳納稅費線下線上多管道改造的省級稅務部門，現已實現數位人民幣繳納稅種費種、跨境涉稅業務辦理、異地清繳稅款、簽訂三方協議扣款繳稅等多場景應用。