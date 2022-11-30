阿里巴巴創辦人馬雲 傳已在日本居住近半年

英國媒體披露，動向備受關注的阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月，還會定期前往美國和以色列。

據英國《金融時報》報導，了解馬雲行蹤的知情人士稱，馬雲和他的家人已經在日本逗留了近半年，平時還會前往東京郊區的溫泉和滑雪場。

這名知情人士稱，馬雲在東京外出時會帶著他的私人廚師和保安，但會盡量減少公開活動，保持低調。他的社交活動主要集中在少數幾個私人俱樂部，其中一個位於東京銀座中心地帶，另一個是位於千代田區面向皇宮的丸之內金融區。

據俱樂部會員稱，設在銀座的私人俱樂部已成為在東京定居或長期逗留日本中國富人的社交中心。

一名參與日本現代藝術領域的知情人士稱，馬雲目前已成為一位熱情的收藏家，平時他熱衷於畫水彩畫來打發時間。

還有消息人士稱，馬雲正利用在日本的時間將他的商業版圖擴展至可持續發展領域。

報道稱，馬雲在日本的六個月時間裡，恰逢日本軟銀集團歷史性地拋售阿里巴巴的長期股權，日本科技集團在今年年初的全球科技潰敗中遭受重創。軟銀集團創始人孫正義是阿里巴巴早期的投資人。

馬雲2020年10月在上海批評中國大陸的金融監管機構後，就鮮少露面。去年馬雲還被發現在西班牙馬洛卡島逗留。去年7月，馬雲還訪問了荷蘭的一所大學，學習可持續食品生產。