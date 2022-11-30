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中行：疫情拖累經濟2.8個百分點 料陸全年GDP增長3.2%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國銀行研究院最新報告預計2022年大陸經濟增長率為3.2%。（中新社）
中國銀行研究院最新報告預計2022年大陸經濟增長率為3.2%。（中新社）

中國銀行研究院30日在北京發布《2023年經濟金融展望報告》，《報告》認為，2022全年經濟呈現「V」型走勢。前三季國民生產毛額（GDP）累計年增3％，並下調預測，預計第四季增長3.8％左右，全年增長3.2％左右。

此前，中國銀行研究院在9月發布的《2022年四季度經濟金融展望報告》中預計第4季GDP增長5%左右，全年增長3.5%左右。

關於中國經濟金融形勢，《報告》認為，優化防控20條措施釋放較強的政策調整訊號，2023年疫情防控措施或將更加優化，有利於各項生產生活的逐步恢復，房地產市場逐步修復，高技術製造業、高技術服務業生產和投資將保持較快增長，疊加2022年低基數，大陸宏觀經濟各項指標將較上年有所回升。

報告顯示，大陸今年疫情防控難度進一步加大，疫情及其管控措施對經濟活動擾動持續加大，是拖累經濟增長的重要因素。若按2019年同期增速進行估算，預計疫情拉低今年GDP約2.8個百分點。

報告指出，2023年仍面臨內需回升基礎不牢固、產業鏈供應鏈安全、外部經濟金融市場波動的外溢風險等挑戰，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍存。2023年是政府換屆之年，做好各項政策的銜接，確保政策連續性、穩定性至關重要。

報告稱，明年經濟要持續恢復，財政政策仍將是重要發力點。考慮到2023年穩增長發力需求和債務到期規模均較大，財政收支依然承壓，可考慮將赤字率提高至3%或以上。

對於全球經濟金融，《報告》分析，受多種因素影響，今年全球經濟「停滯性通膨」風險不斷加大。展望2023年，全球經濟將由停滯型通膨向衰退演變，全球高通膨態勢將在一定程度上得到緩解。美聯準會升息步伐有望放緩，跨境資本仍將延續回流美國趨勢，但速度和幅度趨於下降。

至於全球銀行業發展，《報告》指出，2023年，全球銀行業經營環境的不確定性持續存在，盈利能力將有所減弱，從而制約資本充足水平提升和資產規模擴張，不良貸款壓力依然存在。

疫情 通膨

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