陸電動車補貼將退場 小鵬汽車推「限時保價」因應

大陸新能源汽車補貼將在今年底到期，市場擔心會因此影響買氣。對此，大陸造車新勢力之一的小鵬汽車30日宣布推出「限時保價」政策，凡在今年12月31日24時前完成定金支付的訂單，可享受2022年國家新能源補貼，而上牌時間導致的補貼差額由小鵬汽車承擔。

小鵬汽車表示，據大陸官方對新能源汽車發展的系列政策及規劃，2022年新能源汽車補貼政策將於2022年12月31日截止，此後上牌的車輛不再享受相關補貼（補貼額度人民幣10,080元-13,860元不等）

小鵬汽車今年以來營運成績不甚理想。數據顯示，小鵬汽車10月交付量為5101輛，年減49.7%，其中小鵬P7交付2104台，P5交付1665台，G3i交付709台，G9交付623台。今年前10個月，小鵬汽車交付量達103654輛，年增56%。

值得注意的是，小鵬汽車預計將在30日發布新一期的財報，輿論認為投資者需要些好消息激勵股價。此前小鵬汽車報告稱，2022年第二季銷售額為11億美元，虧損約3.68億美元。而機構預計小鵬汽車將在10億美元的銷售額中虧損約2.93億美元。過去幾周，花旗和傑富瑞數次將小鵬汽車評級下調。

為應對即將停止的大陸官方國家新能源汽車財政補貼政策，大陸品牌車企陸續做出因應。比如大陸新能源汽車巨頭比亞迪宣佈，2023年起，將對旗下王朝、海洋和騰勢等多款新能源車型提價，上調幅度為人民幣2,000-6,000元不等。