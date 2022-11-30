陸規模以上網路企業首10月虧損收窄 利潤年減11%降幅擴大

大陸網路企業仍處轉型低迷期。大陸工信部運行監測協調局30日公布今年1-10 月大陸網路和相關服務業運行情況。統計顯示，大陸規模以上網路企業業務收入年減0.8%，降幅較前三季收窄0.1個百分點。但實現利潤總額年減11.1%，降幅較前三季擴大2.8個百分點。

數據顯示，在支出上，網路企業營業成本年增3.3%，增速較前三季回落0.6個百分點。研發經費支出年增10.4%，增速較前三季提高1.6個百分點。

以領域類別來看，電商業務收入較高。今年前十個月，以訊息服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、遊戲、音樂視頻等）網路業務收入年增4.9%，增速較前三季回落 1.8 個百分點，收入增長放緩；而以提供生活服務為主的平台企業（包括本地生活、租車約車、旅遊出行、金融服務、汽車、房屋住宅等）網路業務收入年減17.8%，降幅較前三季收窄 1.7 個百分點；提供網絡銷售服務的企業（包括大宗商品、農副產品、綜合電商、醫療用品、快遞等）網路業務收入年增16.3%，增速較前三季提高 1.0 個百分點。

今年以來，大陸網路企業如騰訊、京東等財報顯示利潤下滑、虧損等現象，不過各企業虧損原因不同，比如騰訊在第一季財報利潤下滑主因在於廣告市場低迷，小米第一季利潤下降則是受疫情影響導致生產、消費都遇到挑戰，第三季則是因投資組合失利導致下滑。

與此同時，網路企業在喊出「降本增效」口號下仍維持研發投入的力道，比如騰訊第三季研發投入達人民幣151億元，年增10%。

規模以上互聯網和相關服務企業意指，為年收入人民幣2,000萬元及以上單位及企業。